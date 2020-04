Všetci Slováci, ktorí prídu zo zahraničia, musia absolvovať povinnú karanténu. Koho sa nariadenie netýka?

aktualizované 6. apríla, 9:09





Do izolácie aj osoby v domácnosti

Pokuta za nerešpektovanie

6.4.2020 (Webnoviny.sk) -Povinnú izoláciu musia absolvovať osoby, ktoré od pondelka vstúpia na územie Slovenska. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnú izoláciu absolvujú v zariadeniach určených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19.Po zistení negatívneho výsledku zostanú v domácej izolácii na 14 dní, vzťahuje sa to aj na osoby žijúce s ňou v spoločnej domácnosti. Všetci, ktorí od 6. apríla od 7:00 vstúpia na územie Slovenska, to musia oznámiť svojmu všeobecnému lekárovi, v prípade detí pediatrovi.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) tiež upozorňuje na predbežnú registráciu pre ľudí, ktorí sa chcú na Slovensko vrátiť. Potrebný registračný formulár je dostupný na stránke https://navraty.mzv.sk.Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje napríklad na tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým či psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami.Netýka sa ani osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, s metabolickými poruchami, s epilepsiou, nad 75 rokov či tých, ktorí na Slovensku požívajú diplomatické výsady a imunitu. Týmto ľuďom sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na 14 dní.Opatrenia sa netýkajú napríklad vodičov nákladnej dopravy, členov posádky lietadla alebo členov leteckého personálu, vodičov a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na Slovensko.Nevzťahujú sa ani na vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad.Uvedené opatrenia sa netýkajú ani osôb, ktoré pracujú v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Za nerešpektovanie tohto opatrenia môže regionálny ÚVZ uložiť pokutu do 1 659 eur.