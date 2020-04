Kráľovná Alžbeta II. sa mimoriadne prihovorila k národu (video)

Spolu toto ochorenie porazíme

6.4.2020 - Britská kráľovná Alžbeta II. sa v nedeľu večer v súvislosti s koronavírusom prihovorila národu, ktorý vyzvala, aby bol jednotný."V minulosti sme čelili rôznym výzvam, no táto je iná. Tentoraz sa spájame so všetkými národmi sveta v spoločnom úsilí, využívame pritom obrovské pokroky vedy a inštinktívny súcit k uzdraveniu. Uspejeme, a tento úspech bude patriť každému z nás," vyjadrila sa vo videu z hradu Windsor.Poďakovanie smerovala najmä zdravotníkom, vojakom a ďalším členom bezpečnostných a záchranných zložiek, ale aj všetkým obyvateľom Británie."Som si istá, že sa národ ku mne pripojí a ubezpečí vás, že si ceníme to, čo robíte a každá hodina vašej náročnej práce nás posúva bližšie k návratu k normálnemu životu. Takisto sa chcem poďakovať tým, ktorí zostávate doma a pomáhate tak chrániť zraniteľných a mnohým rodinám ušetríte bolesť, ktorú už mnohí zažívajú zo straty svojich blízkych. Spolu toto ochorenie porazíme. Chcem vás ubezpečiť, že ak zostaneme jednotní a odhodlaní, prekonáme to," vyhlásila. "Tí, ktorí prídu po nás, si povedia, že Briti z tejto generácie boli rovnako silní ako ostatní," dodala.Deväťdesiattriročná panovníčka adresovala národu počas svojej vlády špeciálne príhovory len štyri razy. V roku 1991 pre vojnu v Perzskom zálive, v roku 1997 pred pohrebom princeznej Diany, v roku 2002 po smrti jej matky a v roku 2012 pri príležitosti 60 rokov na tróne."Pripomína mi to môj úplne prvý rozhlasový príhovor z roku 1940, počas ktorého mi pomáhala aj moja sestra. Ako deti sme sa z hradu Windsor prihovorili deťom, ktoré evakuovali z ich rodín a poslali preč, do bezpečia. V súčasnosti mnohí z nás pocítia, aké je to byť odlúčení od svojich milovaných. Teraz, takisto ako aj vtedy, v hĺbke cítime, že je to správne," uviedla."Lepšie dni sa vrátia. Opäť budeme s našimi priateľmi, opäť budeme s našimi rodinami, opäť sa stretneme," vyhlásila kráľovná.