Všetci zo slovenského tímu mali pred duelom s Poľskom negatívne PCR testy. Hamšík je fit a pripravený

Poliakov vedie Portugalčan Sousa

Hamšík mal zranené lýtko

13.6.2021 (Webnoviny.sk) - Bez zraneného Ivana Schranza , ale so zotaveným kapitánom Marekom Hamšíkom vybehnú slovenskí futbalisti v pondelok na svoj úvodný duel na majstrovstvách Európy v Petrohrade proti Poliakom."Absolvovali sme PCR testy na koronavírus a všetci hráči aj členovia realizačného tímu mali negatívny výsledok. Teší ma aj to, že až na Schranza sú všetci ostatní k dispozícii," uviedol tréner Štefan Tarkovič , cituje ho oficiálny web SFZ.Protipandemické opatrenia ovplyvnili tradičnú činnosť mužstva deň pred úvodným zápasom s Poľskom - tlačová konferencia aj tréning sa konali na domovskej báze Slovákov v areáli Zenitu, štadión Krestovskij si boli hráči s realizačným tímom len pozrieť."Týždne sme sa všetci chystali na pondelok 14. júna, ten deň je tu. Je to veľkolepé podujatie, hráči sú nedočkaví, cítiť z nich správne napätie. Verím, že to dobré nastavenie ukážeme priamo v zápase. Všetkých zaujíma naša zostava, ale zvlášť pred takýmto zápasom nebudem oznamovať mená vopred. V deň zápasu máme taktickú poradu, tam hráčom ako prvým poviem, kto bude hrať aj s akým taktickým zámerom nastúpime," pokračoval Tarkovič.Reprezentačný tréner sa vyjadril aj k osobe svojho náprotivka z lavičky Poliakov, Portugalčana Paula Sousu "Vniesol do poľského futbalu nové prvky, na ktoré neboli hráči zvyknutí, a mal na to len jeden asociačný termín, marcový. Verím, že sme ich zápasy z tohto obdobia dobre analyzovali. Poľsko je v rebríčku FIFA pätnásť miest pred nami a jeho futbalisti hrajú v európskych top ligách. Určite budú mať kým nahradiť absenciu útočníkov Milika a Pionteka," dodal Tarkovič.Kapitán Marek Hamšík pre zranenie lýtka nehral vo dvoch prípravných zápasoch proti Bulharom a Rakúšanom, ale v pondelok bude môcť nastúpiť od začiatku."Som fit a pripravený na plnú zápasovú minutáž. Očakávania celého mužstva sú veľké, tešíme sa na zápas. Takže už je čas vyjsť na ihrisko, zaspievať si hymnu a dať sa naplno do toho. Vstup do turnaja je dôležitý, ale nie všetko sa odvíja od výsledku v ňom. Urobiť však správny krok hneď v premiére určite pomôže," skonštatoval Hamšík na webe futbalsfz.sk.Súboj E-skupiny Slovensko - Poľsko odohrajú v pondelok 14. júna so začiatkom o 18.00 h SELČ v Petrohrade. Povedie ho rumunská rozhodcovská trojica, hlavným bude Ovidiu Hategan.