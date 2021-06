Nevídaný svetový rekord zo Slovenska! Futbalista spracoval padajúcu loptu z výšky 60 metrov!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.6.2021 (Webnoviny.sk) -O tento historický kúsok sa postaral Honza Weber, známy český freestylista a viacnásobný majster sveta i Európy. Na rozdiel od všetkých predošlých pokusov bola v tomto prípade lopta hodená z vrtuľníka, ktorého lopatky vytvorili extrémny poryv vetra a spracovanie lopty bolo o to náročnejšie.hovorí Honza Weber. Oficiálne zapísaný svetový rekord v Guinnessovej knihe rekordov je 38,924 metra. Predtým to skúšal aj Suarez a Messi z výšky 35,25 metra. Oba pokusy boli z pevného bodu pri ideálnych podmienkach.Vzhľadom na použitie vrtuľníka lopta pri padaní na nohu Honzu Webera neustále menila smer. Počas letu nabrala neuveriteľnú rýchlosť a svoju hmotnosť niekoľkonásobne zväčšila. Aby to bol plnohodnotný kúsok, loptu pred dopadom na zem musel Honza spracovať aspoň trikrát bez dotyku so zemou. Pokus vyšiel na prvýkrát.povedal Honza krátko po výkone.K prekonaniu svetového rekordu vyzval Honzu Webera známy futbalový odborník a tvár značky Niké, Laco Borbély. Pôvodne totiž išlo len o spracovanie lopty vyhodenej z vrtuľníka. Laco však v štýle Niké Challenges vyhecoval Honzu k svetovému výkonu. A vyšlo to!Pokorený rekord je súčasťou majstrovskej kampane Niké k európskemu šampionátu vo futbale.Video si môžete pozrieť TU Informačný servis