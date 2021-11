Všetko je o postoji

Výzvy tu sú a budú

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Úspešní lídri sa rýchlo naučia, že mať správny postoj je jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu. Pozitívne myslenie, ktoré pretrváva aj napriek riešeniu každodenných výziev, s ktorými sa v podnikaní prirodzene stretávate, umožňuje podnikateľom nielen prežiť, ale aj prosperovať s istou dávkou odolnosti a sily.Podnikatelia čelia výzvam takmer dennodenne. Úspešní majitelia firiem neignorujú problémy, keď nastanú, namiesto toho ich prekopú a postavia sa im čelom. Vnímanie výziev ako príležitostí, a nie ako nesplniteľných úloh, môže mať pre firmu na krivke rastu obrovský význam. To, ako vedúci pracovníci – či už vedú tím o jednom či desiatich zamestnancoch – pristupujú k problémom a ako ich riešia, udáva tón firme aj tímu.Problémy aj chyby sa vyskytnú v každej firme. Vynaliezaví podnikatelia nielenže pracujú na odstránení chýb, ale sa z nich aj učia. Prístup "rýchleho zlyhania" je nevyhnutný pre rozvoj každého biznisu. Neúspechy vám a vášmu tímu umožnia poučiť sa z nich, popritom je dôležité rýchlo identifikovať ich príčinu a zabezpečiť, aby sa neopakovali. Takisto sa budú stávať aj chyby, no ich rýchle vyriešenie a odstraňovanie často charakterizuje vaše podnikanie.Povedať ďakujem sa môže zdať jednoduché, no ide o veľmi silné slovo. Je dôležité podeliť sa o uznanie so svojím tímom, dodávateľmi a, samozrejme, so zákazníkmi. Vaša schopnosť vyjadriť vďačnosť má významný vplyv na vaše obchodné vzťahy. Úspešní podnikatelia sa dokážu autentickým spôsobom podeliť o svoje uznanie a dávajú ostatným najavo, že si ich vážia.V šialenom tempe dňa môžeme nevedome prenášať stres na ostatných. Mnohí majitelia firiem často bez toho, aby si to uvedomovali, môžu v dôsledku tlaku a stresu doslova štekať príkazy alebo sa hrubo správať k zamestnancom. Tento postoj si dokonca môže nájsť cestu aj k zákazníkom, pretože netrpezlivosť alebo frustrácia sa môžu preniesť do komunikácie s nimi. Rešpekt treba prejavovať každému a začína sa to vaším tímom. Nájdite si spôsob, ako zvládať stres, či už každodennou prechádzkou, meditáciou, cvičením jogy alebo len tým, že si dáte 10 minút pauzu, keď ste pod enormným stresom.Cesta podnikateľa môže naraziť na mnoho neočakávaných prekážok. Môže ísť o dlhú trať s viacerými prekvapeniami. No na druhej strane môže ísť o najprínosnejšie obdobie vášho života, ktoré je plné zásadných poznatkov a úspechov. Užívajte si túto cestu – ľahké aj ťažké časy – a nezabúdajte, prečo ste sa rozhodli založiť si vlastný biznis. Nájdite si čas oslavovať radostné chvíle a nestojte na výzvach, radšej sa z nich poučte. Takisto si nezabudnite nájsť každý deň čas aj pre seba. Choďte sa pozrieť na tréning svojho dieťaťa alebo na jeho športový zápas alebo sa na obed stretnite s priateľmi. Váš voľný čas je len váš a vy si zaslúžite ho čo najlepšie využiť."Začať podnikať je odvážnym rozhodnutím. Vyžaduje si to odhodlanie a statočnosť. Najmä majitelia malých firiem vedia, že ich postoj a prístup majú priamy vplyv na ich úspech. Podnikatelia, ktorí si dokážu zachovať pozitívny postoj, naberajú skúsenosti, učia sa z problémov a vedia si nájsť čas aj na prejavenie vďaky," uzatvára John DeSimone.John DeSimone ako prezident spoločnosti Herbalife Nutrition pokračuje v napĺňaní filozofie spoločnosti a plne podporuje jej unikátnu hodnotu pomáhať ľuďom žiť zdravým a aktívnym životným štýlom prostredníctvom personalizovanej výživy a obchodnej príležitosti.John DeSimone má na starosti riadenie regionálneho vedenia spoločnosti, ktoré je zodpovedné za rast biznisu v oblasti vysokokvalitnej výživy ako aj za zvyšovanie výkonnosti na 95 trhoch po celom svete. Okrem toho John DeSimone zodpovedá za podporu smerom k distribútorom na celom svete, vrátane marketingu, propagácie, sponzorstva, podpory obchodných metód, podujatí a komunikácie s Nezávislými Distribútormi Herbalife Nutrition.V spoločnosti pôsobí od roku 2007, pričom v nej zastával viacero vedúcich strategických pozícií, naposledy ako spoluprezident a riaditeľ pre oblasť stratégie. John DeSimone má vyše 25-ročné skúsenosti v oblasti korporátnych financií. Bakalársky titul v odbore firemnej administratívy získal na Bryant University na Rhode Island v USA.Informačný servis