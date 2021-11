Na Slovensku bude lockdown, dohodli sa koaliční partneri a schváliť ho musí vláda

aktualizované 23. novembra 8:45



23.11.2021 (Webnoviny.sk) -Koaliční partneri sa dohodli na lockdowne, o podrobnostiach však predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) nechcela hovoriť. „Vyzerá to tak, len to musíme dotiahnuť a v stredu schváliť na vláde, ak to nikoho neprejde. Mne sa javí tá dohoda celkom rozumná, ak to vyjde,“ povedala agentúre SITA.Podľa Bittó Cigánikovej bližšie informácie budú známe v stredu 24. novembra, keď má o protipandemických opatreniach rokovať vláda. Na otázku, či sa bude lockdown týkať všetkých alebo budú mať zaočkovaní mierne výhody, odpovedala, že rokovania ešte nie sú úplne ukončené. „Nie je rozumné podporovať informačný chaos. Keď sa dohodne na všetkom, budeme informovať spoločne,“ dodala.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v pondelok 22. novembra pred koaličnou radou v tlačovej správe informoval, že nechce hazardovať so životmi zaočkovaných či nezaočkovaných, preto sa intenzívne zaoberá možnosťou trojtýždňového lockdownu pre všetkých obyvateľov, ako to navrhuje navrhuje Ministerstvo zdravotníctva SR a konzílium odborníkov.