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 24hod.sk    Šport

25. augusta 2026

Všetko nazval klamstvom. Majster sveta je obvinený zo sexuálneho zneužívania dvoch detí


Tagy: Rozsudok Sexuálne zneužívanie detí Súdny proces

Najskôr obťažoval dievča v rokoch 1993 až 1996 a potom aj chlapca v rokoch 2006 až 2010. Bývalý majster sveta v snookeri Graeme Dott bol uznaný vinným zo sexuálneho zneužívania dvoch detí, ktoré v ...



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britain_snooker_48158 676x451 25.8.2026 (SITA.sk) - Najskôr obťažoval dievča v rokoch 1993 až 1996 a potom aj chlapca v rokoch 2006 až 2010.


Bývalý majster sveta v snookeri Graeme Dott bol uznaný vinným zo sexuálneho zneužívania dvoch detí, ktoré v tom čase chodili na základné školy.

Najskôr obťažoval dievča v rokoch 1993 až 1996 a potom aj chlapca v rokoch 2006 až 2010. Údajne sa mal pred nimi obnažovať, nevhodne sa ich dotýkať a bozkávať, čo ho malo uspokojovať.

Bol uznaný vinným z dvoch prípadov obťažného, nemravného a sexuálneho správania voči nim. V oboch prípadoch k zneužívaniu došlo v oblasti Glasgowa.

Jedna z Dottových obetí na súde vypovedala. Aktuálne má približne 40 rokov. Priznala, že ju najprv hladkal po zadku cez oblečenie.

Opísala aj situáciu, keď jej navrhol hru, v ktorej musela uhádnuť, čo robí. Zatiaľ si ľahla, on sa odhalil a potom sa jej začal dotýkať rôznymi časťami tela vrátane penisu. Zároveň ju vyzval, aby to nikomu neprezradila.

Druhá obeť, muž, ktorý má teraz niečo cez 25 rokov, uviedol, že ho Dott sexuálne zneužíval pri viacerých príležitostiach, pričom sa ho nevhodne dotýkal, bozkával a vykonával sexuálne akty väčšinou v sprche, keď tam za ním došiel buď čiastočne, alebo úplne vyzlečený.

"Prišiel do sprchy a natrel mi telo mydlom. Kým ma umýval, dotýkal sa ma na nevhodných miestach," povedal muž na súde. K ďalšej nepríjemnej situácii došlo v aute, keď ho tam začal bozkávať na tvár, hlavu a pery.

Dott minulý týždeň vypovedal, že "absolútne neexistuje spôsob", aby sexuálne zneužíval dve deti. Pri krížovom výsluchu poprel, že ho dievča v mladosti priťahovalo, a túto myšlienku označil za "odpornú". Všetko nazval "klamstvami".

Napriek všetkému ho súd uznal vinným. Polícia ho zapíše do registra sexuálnych delikventov. Výkon trestu odložil do 29. septembra. Majster sveta v snookeri z roku 2006 Dott bol vzatý do väzby.


Zdroj: SITA.sk - Všetko nazval klamstvom. Majster sveta je obvinený zo sexuálneho zneužívania dvoch detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rozsudok Sexuálne zneužívanie detí Súdny proces
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