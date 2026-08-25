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 24hod.sk    Šport

25. augusta 2026

Vyjadril tak svoj názor na Infantina? Po rozhovore sa Ronaldov úsmev okamžite zmenil na znechutenie – VIDEO


Tagy: Stretnutie Tvár výraz

Dvojica sa rozprávala počas záverečného ceremoniálu MS v E-športe 2026 v Paríži. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je opäť stredobodom záujmu - po majstrovstvách sveta sa oženil, no teraz sa ...



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spain_portugal_wcup_soccer_44451 676x451 25.8.2026 (SITA.sk) - Dvojica sa rozprávala počas záverečného ceremoniálu MS v E-športe 2026 v Paríži.


Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je opäť stredobodom záujmu - po majstrovstvách sveta sa oženil, no teraz sa rieši pre jeho výraz tváre po stretnutí s prezidentom FIFA Giannim Infantino.

Dvojica sa rozprávala počas záverečného ceremoniálu MS v E-športe 2026 v Paríži. Prvý muž svetového futbalu sa zaujímal o jeho ciele do budúcna.

Infantino sa spýtal: "Ako sa máš? Si v poriadku? Ešte 23 gólov, však?". Pridal k tomu svoj povestný úsmev, zatiaľ čo mu zrejme onedlho končiaci Ronaldo odpovedal, že by chcel pokoriť métu 1000 gólov v kariére.

Šéf FIFA potom veterána povzbudil a poprial mu veľa šťastia, na čo mu Portugalčana poďakoval a odišiel. To, čo nasledovalo, prekvapilo celý internet.

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Po rozhovore sa jeho mimika v tvári diametrálne zmení z úsmevu na akýsi záblesk znechutenia a zhnusenia - fanúšikovia to nazvali "kyslým výrazom".

Priaznivci špekulovali, či si aj Ronaldo neželá koniec Infantina na stoličke prezidenta FIFA. V roku 2027 sa budú konať voľby, no šéf UEFA Aleksander Čeferin mu konkurenciu robiť nebude.


Zdroj: SITA.sk - Vyjadril tak svoj názor na Infantina? Po rozhovore sa Ronaldov úsmev okamžite zmenil na znechutenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Stretnutie Tvár výraz
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