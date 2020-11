Všetky ženy v Škótsku budú mať menštruačné potreby zadarmo, schválil parlament

Školy to už robia

Menštruačná chudoba

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2020 - Škótsko sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá sprístupnila menštruačné potreby pre všetkých zadarmo. Škótsky parlament v utorok večer jednohlasne schválil príslušný návrh zákona, ktorý ukladá miestny úradom povinnosť zabezpečiť, aby boli produkty, ako napríklad tampóny či menštruačné vložky, dostupné pre každého, kto ich potrebuje. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Miestne rady sa môžu samé rozhodnúť, aké praktické opatrenia zavedú, musia však "primerane ľahko" a "primerane dôstojne" poskytnúť prístup k rôznym druhom menštruačných výrobkov "každému, kto ich potrebuje".Plán musí fungovať do dvoch rokov, odvtedy, čo sa návrh stane zákonom. Schválená legislatíva uvádza, že ministri môžu v budúcnosti uložiť povinnosť poskytovať menštruačné potreby iným "špecifikovaným orgánom verejnej služby".Zároveň tiež, uzákoňuje bezplatné poskytnutie takýchto potrieb na školách a univerzitách. To sa už síce deje, ale takto to má zákonnú ochranu.Návrh zákona parlamentu predložila labouristická poslankyňa Monica Lennon, ktorá bojuje za ukončenie menštruačnej chudoby od roku 2016.Podľa nej je to "praktická a progresívna" legislatíva, na ktorej dôležitosti ešte pridala pandémia koronavírusu."Menštruácie sa pre pandémie nezastavia a práca na zlepšení prístupu k nevyhnutným tampónom, vložkám a opakovane použiteľným produktom nikdy nebola dôležitejšia," vysvetlila politička.