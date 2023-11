Všetkých 79 poslancov koalície podporí programové vyhlásenie vlády, tvrdí minister zahraničných vecí Blanár (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.11.2023 (SITA.sk) - Všetkých 79 poslancov vládnej koalície podporí programové vyhlásenie vlády . Uviedol to dnes v relácii RTVS Sobotné dialógy minister zahraničných vecí za Smer-SD Minister predpokladá, že hlasovanie o programovom vyhlásení vlády bude v utorok. Nepokladá za problém, že na piatkovom sneme Snemu-SD ešte šéf strany Robert Fico nemohol vystupovať ako premiér s dôverou Národnej rady SR . Dôležité podľa neho je, že vytvorili koalíciu a programové vyhlásenie vlády, za ktoré v utorok zahlasujú.„Nechajme všetkých, čo sú prihlásení v rozprave, aby mohli vystúpiť,“ povedal. Ako ďalej v relácii uviedol, v oblasti zahraničnej politike bude nová vláda podľa jeho slov presadzovať suverénnu, zvrchovanú, aktívnu zahraničnú politiku, ktorá bude chrániť národno-štátne záujmy Slovenska.Zdôraznil, že Slovensko musí byť na prvom mieste pri všetkých rozhodnutiach. Zahraničnopolitická orientácia krajiny sa podľa neho po zmene vlády nemení, Smer-SD je za členstvo Slovenska v Európskej únii aj v NATO. „Európska únia je veľmi dôležitá a je to náš priestor. Veď napokon, my sme presadili prijatie eura aj schengenu,“ pripomenul Blanár.