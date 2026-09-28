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 24hod.sk    Kultúra

28. septembra 2026

Vstup do Slovenskej národnej galérie bude raz v mesiaci bezplatný


Tagy: Galéria

SNG chce takto podporiť pravidelný kontakt verejnosti s umením a budovanie vzťahu ku galérii ako otvorenému priestoru pre všetkých. Slovenská národná galéria (SNG) ...



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156a7719 scaled 1 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - SNG chce takto podporiť pravidelný kontakt verejnosti s umením a budovanie vzťahu ku galérii ako otvorenému priestoru pre všetkých.


Slovenská národná galéria (SNG) ponúkne návštevníkom raz v mesiaci bezplatný vstup. Určený je pre všetkých, počnúc deťmi a študentstvom, cez dospelých až po seniorov. Tešiť sa naň môžu vždy prvú nedeľu v mesiaci.

„Vstup zdarma vytvára príležitosť objavovať umenie bez toho, aby cena vstupenky bola prekážkou. Návšteva galérie sa tak môže stať prirodzenou súčasťou voľného času, priestorom na spoločné zážitky rodín a priateľov, ale aj na individuálne stretnutia s umením,” uvádza SNG. Prvý bezplatný vstup do galérie budú môcť záujemcovia využiť v sobotu 4. októbra 2026. ďalšiu príležitosť budú mať 8. novembra a poslednýkrát v tomto roku bude bezplatný vstup do SNG v nedeľu 6. decembra.

„Už dlhšie sme spolu s kolegami uvažovali nad bezplatným vstupom. Nakoniec nás presvedčil náš prvý Deň otvorených dverí SNG v septembri, ktorý sa mimoriadne vydaril a pritiahol do galérie množstvo návštevníkov. Preto verím, že bezplatné dni prispejú k väčšej dostupnosti umenia a zároveň možnosti, ako kvalitne stráviť voľný čas,“ vraví generálny riaditeľ SNG Juraj Králik.

Podľa galérie má prvá nedeľa v mesiaci ponúknuť návštevníkom možnosť spomaliť, načerpať inšpiráciu a objavovať nové expozície či aktuálne výstavy. Zároveň chce takto iniciatívou podporiť pravidelný kontakt verejnosti s umením a budovanie vzťahu ku galérii ako otvorenému priestoru pre všetkých.

Aktuálnu ponuku všetkých výstav a programov možno nájsť na webovej stránke galérie www.sng.sk.


Zdroj: SITA.sk - Vstup do Slovenskej národnej galérie bude raz v mesiaci bezplatný © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Galéria
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