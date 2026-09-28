|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 28.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Václav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. septembra 2026
Vstup do Slovenskej národnej galérie bude raz v mesiaci bezplatný
Tagy: Galéria
SNG chce takto podporiť pravidelný kontakt verejnosti s umením a budovanie vzťahu ku galérii ako otvorenému priestoru pre všetkých. Slovenská národná galéria (SNG) ...
Zdieľať
28.9.2026 (SITA.sk) - SNG chce takto podporiť pravidelný kontakt verejnosti s umením a budovanie vzťahu ku galérii ako otvorenému priestoru pre všetkých.
Slovenská národná galéria (SNG) ponúkne návštevníkom raz v mesiaci bezplatný vstup. Určený je pre všetkých, počnúc deťmi a študentstvom, cez dospelých až po seniorov. Tešiť sa naň môžu vždy prvú nedeľu v mesiaci.
„Vstup zdarma vytvára príležitosť objavovať umenie bez toho, aby cena vstupenky bola prekážkou. Návšteva galérie sa tak môže stať prirodzenou súčasťou voľného času, priestorom na spoločné zážitky rodín a priateľov, ale aj na individuálne stretnutia s umením,” uvádza SNG. Prvý bezplatný vstup do galérie budú môcť záujemcovia využiť v sobotu 4. októbra 2026. ďalšiu príležitosť budú mať 8. novembra a poslednýkrát v tomto roku bude bezplatný vstup do SNG v nedeľu 6. decembra.
„Už dlhšie sme spolu s kolegami uvažovali nad bezplatným vstupom. Nakoniec nás presvedčil náš prvý Deň otvorených dverí SNG v septembri, ktorý sa mimoriadne vydaril a pritiahol do galérie množstvo návštevníkov. Preto verím, že bezplatné dni prispejú k väčšej dostupnosti umenia a zároveň možnosti, ako kvalitne stráviť voľný čas,“ vraví generálny riaditeľ SNG Juraj Králik.
Podľa galérie má prvá nedeľa v mesiaci ponúknuť návštevníkom možnosť spomaliť, načerpať inšpiráciu a objavovať nové expozície či aktuálne výstavy. Zároveň chce takto iniciatívou podporiť pravidelný kontakt verejnosti s umením a budovanie vzťahu ku galérii ako otvorenému priestoru pre všetkých.
Aktuálnu ponuku všetkých výstav a programov možno nájsť na webovej stránke galérie www.sng.sk.
Zdroj: SITA.sk - Vstup do Slovenskej národnej galérie bude raz v mesiaci bezplatný © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská národná galéria (SNG) ponúkne návštevníkom raz v mesiaci bezplatný vstup. Určený je pre všetkých, počnúc deťmi a študentstvom, cez dospelých až po seniorov. Tešiť sa naň môžu vždy prvú nedeľu v mesiaci.
„Vstup zdarma vytvára príležitosť objavovať umenie bez toho, aby cena vstupenky bola prekážkou. Návšteva galérie sa tak môže stať prirodzenou súčasťou voľného času, priestorom na spoločné zážitky rodín a priateľov, ale aj na individuálne stretnutia s umením,” uvádza SNG. Prvý bezplatný vstup do galérie budú môcť záujemcovia využiť v sobotu 4. októbra 2026. ďalšiu príležitosť budú mať 8. novembra a poslednýkrát v tomto roku bude bezplatný vstup do SNG v nedeľu 6. decembra.
„Už dlhšie sme spolu s kolegami uvažovali nad bezplatným vstupom. Nakoniec nás presvedčil náš prvý Deň otvorených dverí SNG v septembri, ktorý sa mimoriadne vydaril a pritiahol do galérie množstvo návštevníkov. Preto verím, že bezplatné dni prispejú k väčšej dostupnosti umenia a zároveň možnosti, ako kvalitne stráviť voľný čas,“ vraví generálny riaditeľ SNG Juraj Králik.
Podľa galérie má prvá nedeľa v mesiaci ponúknuť návštevníkom možnosť spomaliť, načerpať inšpiráciu a objavovať nové expozície či aktuálne výstavy. Zároveň chce takto iniciatívou podporiť pravidelný kontakt verejnosti s umením a budovanie vzťahu ku galérii ako otvorenému priestoru pre všetkých.
Aktuálnu ponuku všetkých výstav a programov možno nájsť na webovej stránke galérie www.sng.sk.
Zdroj: SITA.sk - Vstup do Slovenskej národnej galérie bude raz v mesiaci bezplatný © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Galéria
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mesto Trnava otvorí pre verejnosť obnovené historické klenoty Pracháreň a opäť aj Emmerovu vilu
Mesto Trnava otvorí pre verejnosť obnovené historické klenoty Pracháreň a opäť aj Emmerovu vilu
<< predchádzajúci článok
Marika Gombitová odštartovala turné k 70. narodeninám vo veľkom štýle: Vypredaná aréna, standing ovation a spoločný spev fanúšikov
Marika Gombitová odštartovala turné k 70. narodeninám vo veľkom štýle: Vypredaná aréna, standing ovation a spoločný spev fanúšikov