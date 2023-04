Vstup Fínska do NATO zvyšuje bezpečnosť Slovenska i Aliancie, zdôraznil Káčer a spomenul aj Švédsko

Fínsko Alianciu posilní

4.4.2023 (SITA.sk) - Vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO) zvyšuje bezpečnosť a obranu Slovenska aj celej Aliancie. Skonštatoval to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer v Bruseli.Fínsko sa v utorok oficiálne stalo 31. členom NATO. Pri tejto príležitosti v sídle Aliancie v Bruseli slávnostne vztýčili fínsku vlajku medzi vlajkami ďalších spojencov. Stalo sa tak symbolicky v deň 74. výročia založenia NATO.„Toto je historický deň nielen pre Fínsko, ale tiež pre celú Alianciu. NATO sa stáva silnejšou a bezpečnejšou obrannou alianciou, pretože čím viac členov má, tým efektívnejšie odstrašuje prípadných agresorov,“ uviedol po slávnostnej ceremónii v Bruseli Káčer.Zdôraznil, že neexistuje lepší a efektívnejší spôsob, ako Slovensko udržať v bezpečí, než je členstvo v NATO. Fínsko podľa šéfa slovenskej diplomacie vďaka vyspelej a modernej armáde posilní spôsobilosti celej Aliancie.Bezpečnostná situácia v Európe sa po začiatku nelegálnej agresívnej vojny Ruska proti Ukrajine výrazne zmenila, a preto sa Fínsko rozhodlo získať bezpečnostné záruky kolektívnej obrany NATO.„Nezabúdajme však, že žiadosť o vstup do Aliancie podali Fíni spoločne so Švédmi, ktorí sa v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine rovnako usilujú o bezpečnostné záruky spojené s členstvom v NATO. Skoré ukončenie ratifikačného procesu aj v prípade Švédska je v záujme nás všetkých,“ pripomenul minister Káčer.Ruská federácia podľa jeho slov zostáva najvýznamnejšou priamou hrozbou pre bezpečnosť spojencov, ako aj pre mier a stabilitu v celom euroatlantickom priestore.