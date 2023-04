NAKA vyšetruje predražené nákupy vo Vojenskom spravodajstve, podľa Hamrana zaistila dokumenty s utajenými skutočnosťami

Podnet prišiel aj z NKÚ

Hamran obvinenia NBÚ odmieta

4.4.2023 (SITA.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) vyšetruje podozrenie na predražené nákupy vo Vojenskom spravodajstve (VS) . Informoval o tom v utorok policajný prezident Štefan Hamran na tlačovej konferencii po zasadnutí Brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR.NAKA začala trestné stíhanie vo veci pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Dosiahnutá škoda predstavuje viac ako 22 miliónov eur."Vyše 12 miliónov eur bolo zaistené vyšetrovateľom NAKA v rôznej podobe, či už na bankových účtoch, alebo v hotovosti v trezore," povedal Hamran.Prípad sa týka obdobia rokov 2015 až 2020. Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vykonali päť domových prehliadok, štyri prehliadky iných priestorov a zadržali štyri osoby. Prehliadky sa netýkali objektov rezortu obrany, ale priestorov nemenovanej spoločnosti.Podľa Hamrana NAKA konala nielen na základe vlastného zistenia, ale aj na základe podnetov Najvyššieho kontrolného úradu , ktorý nebol schopný dokončiť kontrolu Vojenského spravodajstva, "pretože to bolo zmarené zo strany niektorých príslušníkov Vojenského spravodajstva."Hamran zároveň odmieta obvinenia zo strany Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) , že NAKA nemala právo zaistiť dokumenty, ktoré obsahujú utajované skutočnosti."Informácie týkajúce sa páchania trestnej činnosti zo strany nejakých štátnych úradníkov a nehospodárneho nakladania so štátnym majetkom nemôžu byť predmetom utajenia. Vyšetrovatelia preverujú, akým spôsobom vynakladali financie na nákup určitých komodít, samotné komodity ich až tak nezaujímajú," povedal Hamran.Zároveň dodal, že spochybňovaný vyšetrovateľ vedie aj vyšetrovanie vo veci podozrenia zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny na NBÚ.Riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko poznamenal, že ich určité osoby pri vyšetrovaní zavádzali informáciou, že nemôžu vstúpiť do trezoru, pretože sú tam utajované skutočnosti. "Neboli tam utajované skutočnosti, ale peniaze a zbrane, ktoré sme zaistili," povedal.