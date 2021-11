Vstup na via ferraty na Skalke nie je bezpečný, mesto Kremnica informuje o uzáverách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Na základe odporúčaní Horskej záchrannej služby platí od štvrtka 25. novembra do odvolania uzávera ferrát Via ferrata a Via ferratový svet na Skalke. Informuje o tom mesto Kremnica na svojej webovej stránke. Ako uviedla zástupkyňa primátora Iveta Ceferová, momentálne vstup na via ferraty nie je bezpečný.Mesto Kremnica Via ferratu Komín a Via ferratový svet každoročne uzatvára z dôvodu ochrany prírody od 31. decembra do 31. mája nasledujúceho roka. Aj tento rok môžu návštevníci s touto uzáverou počítať. Vstup na via ferraty počas uzávery je prísne zakázaný.S myšlienkou prvého projektu Via ferrata Komín prišiel bývalý poslanec a dlhoročný člen horskej služby Kremnické vrchy Ivan Petráš. Nakoniec mesto myšlienku pretvorilo na skutočnosť a iniciovalo vybavenie nutných dokladov a projektu potrebných k vybudovaniu via ferraty. Samotný projekt zrealizovali v roku 2017 Pavol Rajčan a Tomáš Hulin.V roku 2019 boli k existujúcim via ferratám doplnené ďalšie atraktívne ferratové prvky. Od roku 2020 novší Via ferratový svet ponúka najťažšiu ferratovú cestu na Slovensku s názvom F-úha s atraktívnou, presklenou visutou lávkou ponúkajúcou výhľady na sever Kremnických vrchov a Turčiansku kotlinu.