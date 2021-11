Požiar v bani na Sibíri zabil najmenej 11 ľudí, desiatky baníkov zostali uväznené pod zemou

Putin vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Pri štvrtkovom požiari v ruskej bani Listvjažnaja v Kuzbase na Sibíri zomrelo najmenej jedenásť ľudí a ďalších viac ako 40 utrpelo zranenia. Tamojšie úrady zároveň informovali, že ďalšie desiatky baníkov zostali uväznené v bani.Ako uviedla tlačová agentúra Tass, nastalo vznietenie uhoľného prachu a dym okamžite prenikol do bane cez ventilačný systém. V tom čase sa v bani nachádzalo dovedna 285 ľudí, medzičasom stihli evakuovať 239 osôb.Podľa gubernátora Kemerovskej oblasti Sergeja Civiľova sa v podzemí stále nachádza 46 baníkov. „Štyridsaťtri ľudí bolo hospitalizovaných so zraneniami, z toho štyria vo vážnom stave,“ vyhlásil Civiľov prostredníctvom Telegramu. Minister pre mimoriadne situácie Alexander Čuprijan informoval o 44 hospitalizovaných baníkoch.Úsilie o záchranu zvyšných baníkov naďalej pokračuje, no komplikuje ho veľké množstvo dymu. Ruský vyšetrovací výbor už začal vyšetrovať porušenie bezpečnostných predpisov, ktoré viedlo k tomuto nešťastiu.Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyjadril sústrasť rodinám zosnulých baníkov a nariadil vláde, aby ponúkla všetku potrebnú pomoc zraneným osobám.V roku 2016 zahynulo v Rusku pri sérii výbuchov metánu v uhoľnej bani 36 baníkov. Po tomto incidente úrady analyzovali bezpečnosť v 58 baniach naprieč celým Ruskom a dve desiatky označili za potenciálne nebezpečné.Baňa Listvjažnaja však v tom čase medzi nimi nebola. Zatiaľ posledná inšpekcia v spomenutej bani sa uskutočnila 19. novembra - iba šesť dní pred štvrtkovým nešťastím.