Vstup nových venezuelských bankoviek do obehu sprevádzala nervozita

Automat je mimo prevádzky v Caracase 20. augusta 2018. Venezuelskí obchodníci a spotrebitelia nervózne čakajú na spustenie dramatických reforiem, ktoré cez víkend predstavil prezident Nicolás Maduro v snahe zachrániť potápajúcu sa ekonomiku. Zahŕňajú aj novú menu a zvýšenie minimálnej mzdy o viac ako 3000 percent. Zmeny začínajú v pondelok zavedením meny suverénny bolívar, ktorá z predošlej škrtla päť núl. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 21. augusta (TASR) - Vo Venezuele vstúpili do obehu nové bankovky, ktoré majú o päť núl menej. Je to súčasť radikálneho plánu prezidenta Nicolása Madura na obmedzenie hyperinflácie. Ale podnikatelia v krajine označili tento krok za kontraproduktívny.Venezuela pôsobí paralyzovane. Väčšina obchodov a podnikov bola v pondelok (20.8.) zatvorená. Obyvatelia krajiny nervózne reagovali na vydanie novéhoktorý nahradil doterajší bolívar.Ale Carlos Larrazabal, prezident popredného podnikateľského združenia Fedecamaras, vyhlásil, že toto opatrenie lenKeďže v nedeľu (19.8.) boli pozastavené na viac ako 12 hodín všetky elektronické transakcie, ich obnovenie v pondelok sprevádzala veľká neistota.povedala 39-ročná María Sánchezová po výbere hotovosti z bankomatu.Spolu s výmenou meny oznámil Maduro ďalšie opatrenia na riešenie všeobecnej chudoby, vrátane zvýšenia minimálnej mzdy, už piatykrát v tomto roku. A tento raz o vyše 3000 %.skonštatoval Henkel Garcia, riaditeľ poradenskej spoločnosti Econométrica, podľa ktorého to môže ešte viac uškodiť už aj tak slabým firmám. Nemajú totiž z čoho zvýšiť mzdy v takom rozsahu.Inflácia vo Venezuele môže dosiahnuť v tomto roku až 1 milión %, uviedol Medzinárodný menový fond. Starý bolívar bol v dôsledku obrovskej inflácie prakticky bezcenný. Hospodárska kríza medzitým vyhnala z krajiny viac ako dva milióny ľudí.Maduro vo videonahrávke, ktorá bola zverejnená v pondelok večer na Facebooku, povedal, že uvedenie nových bankoviek prebehlo hladko a bankový systém "fungoval úžasne". Zverejnil tiež neurčitú hrozbu pre firmy, aby dodržali rast minimálnej mzdy. V opačnom prípade sa budú musieťdodal Maduro bez náznaku, aký trest ich môže čakať.Maduro, bývalý vodič autobusu a vodca odborov, po výmene peňazí vyhlásil, že krajina potrebuje ukázať "fiškálnu disciplínu" a zastaviť nadmerné tlačenie bankoviek v ostatných rokoch.V hlavnom meste Caracas však obyvatelia netajili skepsu. A nielen preto, že aj predchádzajúci prezident Hugo Chávez pred desiatimi rokmi škrtol tri nuly z bolívaru, ale hyperinfláciu to nezastavilo.povedal Bruno Choy, ktorý vlastní stánok s jedlom.A Ángel Arias, 67-ročný dôchodca, nazval novú menuVenezuela sa už štvrtý rok zmieta v recesii. Krajina zápasí s nedostatkom základného tovaru, ako sú potraviny a lieky. Ochromené sú aj verejné služby vrátane dodávok vody, elektrickej energie a doprava.Produkcia ropy, ktorá sa podieľa 96 % na príjmoch Venezuely, pritom klesla na 30-ročné minimum 1,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne v porovnaní s rekordnou výškou 3,2 milióna barelov/deň pred 10 rokmi.