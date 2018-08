Pri strate zamestnania má štvrtina Slovákov úspory len na mesiac

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 21. augusta (TASR) - Najistejšiu prácu majú na Slovensku príslušníci uniformovaných zborov. Počas posledných troch rokov prerušilo výkon svojej práce len 19 % zamestnancov z tohto sektora. Naopak, k najväčšej fluktuácii dochádza u zamestnancov predaja a služieb, kde za posledné tri roky zmenilo prácu 45 %, resp. 38 % zamestnancov. Ukázal to prieskum agentúry Kantar TNS pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Prieskum taktiež zisťoval, na ako dlho zamestnancom z rôznych odborov vystačia úspory v prípade straty príjmu z práce.Viac ako osem mesiacov môžu žiť bez pravidelného príjmu zo zamestnania pracovníci z odboru informačných technológií. Na viac než pol roka majú úspory taktiež zamestnanci zo sektora stavebníctva a príslušníci uniformovaných zborov. Avšak takmer štvrtina opýtaných (24 %) zo všetkých odborov má úspory približne len na mesiac.uvádza Jana Žaludová zo spoločnosti KRUK.V prípade straty zamestnania sa spoliehajú ľudia predovšetkým práve na úspory, ďalej na príjem svojho partnera či partnerky, a potom taktiež na príležitostnú prácu. Pracovníci IT a finančníctva viac než iné profesie čerpajú financie najmä zo svojich úspor. Uvádza to 43 %, respektíve 38 % opýtaných.Dôležitým náhradným zdrojom príjmu sú taktiež príležitostné zákazky, najmä pre pracujúcich v sektore dopravy a medzi príslušníkmi uniformovaných zborov. Celkovo 38 %, resp. 35 % respondentov zo zdravotníctva a zo sektora služieb uvádza, že svoje náklady pri výpadku pravidelnej mzdy riešia pomocou príjmov partnera alebo partnerky.Z medzinárodného porovnania v rámci prieskumu spoločnosti KRUK vyplýva, že v prípade straty zamestnania najviac sa na svoje úspory spoliehajú Taliani (uvádza 40 % talianskych respondentov naprieč všetkými odbormi). Príjem partnera ako náhradný zdroj pri výpadku pravidelnej mzdy využívajú najviac Poliaci. A pri porovnávaní národov a využitia financií z príležitostných zákaziek na pokrytie svojich výdavkov vedú Nemci.Respondenti prieskumu, ktorí majú v priebehu posledných troch rokov stabilné zamestnanie, vo veľkej väčšine a naprieč všetkými odbormi vyjadrujú ochotu vzdať sa v prípade straty príjmov z práce niektorých svojich potešení a znížiť svoje výdavky. V skutočnosti je však zmena životného štýlu oveľa ťažšia.TASR informovala Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika.