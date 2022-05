Vstup Slovenska do Únie bol podľa Hegera civilizačný pokrok, podľa premiéra máme byť svetlom na majáku pre Ukrajinu

Úspešný príbeh Únie

Európska spolupatričnosť je nevyhnutná

9.5.2022 - Zostaňme naďalej príťažlivými pre všetky národy, ktoré si želajú slobodu, mier a prosperitu. Buďme svetlom na majáku pre ukrajinský ľud. Dajme Ukrajine európsku perspektívu. Na sociálnej sieti to napísal premiér Eduard Heger (OĽaNO) pri príležitosti pondelkového Dňa Európy.Sloboda, demokracia, ľudské práva, spravodlivosť a trhová ekonomika. V týchto niekoľkých slovách je podľa premiéra ukrytý spletitý, ale úspešný príbeh Európskej únie „Ako občan bývalého sovietskeho satelitu mám k tomuto európskemu projektu mimoriadne vrúcny vzťah. Vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004 bol výsledkom zápasu a znamenal pre nás zásadný civilizačný pokrok,“ povedal Heger.Dnes, keď sa na Ukrajine podľa premiéra odohrávajú vojnové apokalypsy, keď ruský militarizmus vystúpil proti mieru a pokoju, európska spolupatričnosť a solidarita znovu naberajú na význame.„Nie sú to staré, vyprázdnené pojmy, zapadnuté prachom v skladoch studenej vojny. Znova je tu agresia, znova vyhasínajú ľudské životy, tečie krv i slzy. Európska spolupatričnosť a solidarita sú v týchto časoch absolútnou nevyhnutnosťou. Inak nie je možné poraziť zlo,“ upozornil.