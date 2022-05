Putin podľa profesora stratil predstavu o vojne na Ukrajine, hodiny začínajú odpočítavať zlyhanie ruskej armády

9.5.2022 - Ruský prezident Vladimir Putin pravdepodobne „úplne stratil predstavy“ o vojne na Ukrajine. Ako referuje spravodajský web CNN, na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to uviedol renomovaný profesor strategických štúdií na University of St. Andrews v Škótsku Phillips O’Brien. „Buď teraz nerozumie realite situácie na Ukrajine, alebo ju zámerne ignoruje,“ skonštatoval O’Brien.Pred Putinovým pondelňajším prejavom sa špekulovalo, že by mohol oficiálne vyhlásiť vojnu Ukrajine alebo nariadiť hromadnú mobilizáciu ruských síl do vojny na Ukrajine, ktorá trvá už tretí mesiac a Rusko v nej zaznamenalo veľké straty.Napriek tomu, že Putin obvinil Západ a NATO z toho, že ho prinútili vtrhnúť na Ukrajinu, aby ochránil ruské záujmy, neponúkol žiadnu predstavu o tom, čo by na Ukrajine považoval za víťazstvo. „Bez konkrétnych krokov na vybudovanie nových síl Rusko nemôže viesť dlhú vojnu a hodiny začínajú odpočítavať zlyhanie jeho armády na Ukrajine,“ povedal O’Brien.