Vstúpte do reštaurácií McDonald’s a vychutnajte si svoje jedlo bez obáv aj za stolom

O spoločnosti McDonald's Slovensko

22.6.2020 (Webnoviny.sk) -Na základe aktuálnych údajov z McDonald's sa množstvo objednávok cez okienko pre motoristov McDrive zvýšilo o 20 % v porovnaní s februárom tohto roka. Veľmi výrazne narástli tiež počty objednávok pre doručovaciu službu McDelivery, a to až päťnásobne. Pomohlo tomu najmä rozširovanie počtu reštaurácií s touto službou, a to ešte počas trvania vládnych opatrení, ktoré McDonald's v posilňovaní biznisu nezastavili. Práve naopak. Služba McDelivery je aktuálne dostupná z 11 slovenských reštaurácií, z čoho 9 je v Bratislave a 2 v Košiciach. Spoločnosť ešte nedávno prevádzkovala aj dočasný koncept tzv. McWalk, vďaka ktorému mohli niektoré reštaurácie obsluhovať pri vstupe cez špeciálne výdajové okienka aj chodcov. McWalk už aktuálne zákazníci v žiadnej McDonald's reštaurácií nenájdu."Veľmi milo nás prekvapil dopyt zákazníkov po našich produktoch takmer ihneď po úplnom znovuotvorení našich reštaurácií. Mnohí zákazníci však naďalej dávajú prednosť objednávaniu jedla cez McDrive. Taktiež nás teší, že stále viac zákazníkov má možnosť objednať si jedlo aj s doručením až ku svojim dverám, a to najmä vďaka pribúdajúcim reštauráciám s touto službou na Slovensku. V pláne rozširovania doručovacích zón chceme pokračovať aj naďalej, " hovorí. Tento trend môže podľa riaditeľa ešte chvíľu pokračovať, hoci všetky reštaurácie sú už otvorené v rámci štandardných otváracích hodín ako tomu bolo vo februári. "Je pochopiteľné, že pre mnohých zákazníkov bude ešte nejaký čas komfortnejšie, keď si jedlo z reštaurácie vyzdvihnú priamo z auta cez McDrive. Na hygienu a bezpečnosť našich zamestnancov a zákazníkov veľmi dbáme, a to aj nad rámec odporúčaných opatrení, preto nemusia mať vôbec žiadne obavy navštíviť ktorúkoľvek z našich reštaurácií a posedieť si za stolom pri chutnom jedle v interiéri alebo na letnej terase," dopĺňa.Spoločnosť McDonald's pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Prvá reštaurácia bola otvorená v októbri v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities. Na Slovensku McDonald's prevádzkuje 34 reštaurácií, z ktorých je 16 v Bratislave a ostatné sa nachádzajú v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene, Žiline a na diaľničnom úseku R1 exit Beladice. Súčasťou 26 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. V minulom roku začal McDonald's na Slovensku postupne meniť a modernizovať prevádzky na reštaurácie novej generácie. V celonárodnej ankete Najzamestnávateľ za rok 2019 sa spoločnosť McDonald‘s Slovensko umiestnila na 1. mieste v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo, a obhájila tak svoje víťazstvo z roka 2018. Od začiatku roka 2020 rozširuje McDonald's cez vybrané reštaurácie doručovaciu službu McDelivery.Informačný servis