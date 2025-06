Vstúpte do sveta filmu. IFF ART Film už o pár dní opäť v Košiciach

31. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:

9.6.2025 (SITA.sk) -Záznam priameho prenosu z TK:"Som veľmi rád, že sa nám napriek dobe, v ktorej žijeme a všetkým javom s tým spojeným, sa nám opäť podarilo pripraviť festival v takej podobe kvalite, na akú sú diváci zvyknutí," uviedol producent festivaluFestival je dnes už neodmysliteľnou súčasťou Košíc a Košického samosprávneho kraja. "Podpora umenia a kreatívneho priemyslu patrí medzi naše dlhodobé priority. O tom svedčia aj výsledky Filmovej kancelárie Košického kraja. Veríme, že kultúra má nenahraditeľné miesto v rozvoji regiónu. Je to prostriedok na zviditeľnenie talentovaných tvorcov, ale aj spôsob, ako obohatiť komunitný život. Medzinárodný filmový festival Art Film je dôkazom, že umenie má veľkú silu spájať ľudí, podnecovať dialóg a meniť spoločnosť k lepšiemu," uviedol podpredseda Košického samosprávneho krajaAj počas tohtoročného júna budú organizátori v Košiciach počas IFF Art Film oceňovať výnimočné osobnosti kinematografie. Cenusi tento rok odnesú, cenukameraman. Vôbec po prvýkrát udelia organizátori aj, ktorá je in memoriam udeľovaná významným hereckým osobnostiam našej kinematografie. Historicky prvú si prevezme rodina, ktorého nedožité 90. narodeniny si tento rok pripomíname."Po minuloročnom podpise memoranda o spolupráci na ďalších desať rokov vstupujeme s Art Filmom do novej etapy. Toto partnerstvo je dôkazom dôvery a istotou, že festival zostáva kľúčovou súčasťou kultúrnej identity nášho mesta. Vďaka nemu sa Košice prezentujú ako významné centrum filmového umenia na Slovensku. To priláka do mesta nielen ďalších filmových návštevníkov, podporí miestnych umelcov, lokálnu ekonomiku a zvýši našu prestíž na medzinárodnej scéne. Osobne som veľmi rád, že priestor a významný podiel na tvorbe festivalu má aj kultúrna infraštruktúra nášho mesta. Nehovoriac iba o Kunsthalle a ďalších festivalových miestach, ale napríklad aj o Spievajúcej fontáne, ktorá už druhý rok po sebe sprostredkuje návštevníkom nevšedný zážitok vo forme svetelnej šou na motívy filmovej hudby," povedal primátor KošícUmelecký riaditeľ festivalupredstavil filmy v súťažných aj nesúťažných sekciách festivalu: "Vložili sme veľké úsilie do programu 31. ročníka IFF Art Film. Diváci uvidia 136 filmov, z toho 46 krátkych a 90 dlhometrážnych." Víťazi v medzinárodných súťažiach hraných filmov, krátkych filmov, filmov zo strednej a východnej Európy ako aj film ocenený porotou FIPRESCI si aj tentokrát odnesú sošky. "Tešíme sa, že sa nám do programu podarilo získať aj víťazný film z tohtoročného festivalu v Cannes, Zlatou palmou film Drobná nehoda od iránskeho režiséra Jafara Panahího. Ten mimochodom bol predsedom poroty na Art Filme v roku 2007," dodalOtváracím filmom tohtoročného IFF Art Film bude premiéra filmu Rastislava Boroša, ktorú do Košíc prídu uviesť jeho tvorcovia a aj herci, ktorí si v ňom zahrali.Festival ponúkne aj bohatý industry program pre filmových profesionálov, vrátane masterclassov, panelových diskusií a otázok a odpovedí s tvorcami filmov. Sprievodný program zahŕňa koncerty, výstavy a špeciálne projekcie na netradičných miestach v Košiciach. V mimoriadne obsiahlom sprievodnom programe si svoje miesto našli obľúbené talkshow,akustický koncerta rovnako tak aj obľúbený detský program.Program 31. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Košice je už verejne dostupný na stránke aff.cinepass.sk ART FILM FEST s.r.o.;Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o., LGM, s.r.o., FORLIVE;Audiovizuálny fondKošickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita;SPPnárodná lotériová spoločnosť TIPOS, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., CODES Brand House;TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia;Moris SlovakiaBest Press, U. S. Steel Košice, ANTIK telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE LABS;NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, T4H, LEDGO, DELTA OnLine, ARICOMA, TelekomCLOUD;DKC Veritas, Kaviareň Slávia, PLOOM, Krušovice BOHÉM, pramenitá voda Lucka, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Aupark Shopping Center Košice, Pierre Baguette, Julius Meinl; Oficiálne víno: Kubbo Select a Ostrožovič;JOJ PLAY, JOJ 24, Film Europe, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, See & Go, Česko-Slovenská filmová databáze - ČSFD, BigMedia, Košice City Guide, Košice v skratke, Film.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, MOJAkultúra, kino Sterio;JOJ Cinema, Jojko, Veľvyslanectvo Indie v Bratislave, Carmeuse Slovakia, TINY Houses, ECO Technologies, Letisko Košice, Local Nomad Tours, Slovenský filmový ústav, Taper, YumEarth, PUELLAvone, Kvety Garomi, čLOVEčina hra, Rakúske kultúrne fórum, TESCO Store SK, CPK Transport, Tabačka Kulturfabrik, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Letní filmová škola, KPK Reklama, MIHYRING, Zoberma taxi, Hair Factory Košice;Pub u Kohúta, El Nacional, OhniskO Fire Dining&Brew Bar, Maiko Sushi, Macarons Košice, Café de Paris, šum vináreň, Casa Trade - Casablanca cafe, TATRATEA, Moritz Eis;Informačný servis