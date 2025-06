Nové policajné autá a kamery budú mať premiéru na ME vo futbale do 21 rokov, uviedol Šutaj Eštok – VIDEO

Spoľahlivé vozidlá

9.6.2025 (SITA.sk) - Nové policajné autá a kamery budú mať premiéru na futbalovom šampionáte. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) spoločne s prezidentkou Policajného zboru Janou Maškarovou . V pondelok odovzdali policajtom 90 vozidiel Škoda Kodiaq a 500 telových kamier.Urobili tak pred nadchádzajúcimi Majstrovstvami Európy vo futbale do 21 rokov. Cieľom je tak posilniť vybavenie policajtov, ktorí budú zaisťovať bezpečnosť pri príchode veľkého počtu zahraničných fanúšikov a delegácií v ôsmich slovenských mestách, kde sa budú jednotlivé zápasy hrať.„Nové Kodiaqy majú výborné jazdné vlastnosti, spĺňajú všetky požiadavky na bezpečnosť, výkon, komfort. Keby naši predchodcovia nekupovali predražené BMW a RAV4, mohli kúpiť namiesto 520 až 805 áut. Policajný zbor potrebuje autá, ktoré sú spoľahlivé, porovnateľné výkonom, ktoré majú nižšie náklady na servis auta,“ zdôraznil minister vnútra.Vozidlá Škoda Kodiaq so silným motorom disponujú aj systémami aktívnej bezpečnosti, vrátane asistenta pre rozpoznávanie chodcov, asistenta pre prejazd križovatkou a systému rozpoznávania únavy vodiča. Ministerstvo priblížilo, že benefitom sú vyhrievané sedadlá, parkovacia kamera, trojzónová klimatizácia, bezkľúčové štartovanie, zimná výbava a päťročný servis.Rezort vnútra informoval, že cena jedného vozidla je pritom 36 913 eur s DPH, svetelné a výstražné zariadenie s montážou stálo 4 943 eur s DPH, nové polepy 1 168 eur s DPH a sada zimných pneumatík na diskoch 920 eur s DPH. Cena vozidla v plnej výbave je tak 44 343 eur s DPH. Ministerstvo upozornilo, že oproti obstarávaniam áut značiek BMW a Toyota z predchádzajúcich rokov je tak každé vozidlo Škoda Kodiaq lacnejšie o takmer 28-tisíc eur.Ministerstvo ďalej informovalo, že ak ide o telové kamery, víťazom sa stal systém využívaný bezpečnostnými zložkami v USA, Austrálii či v niekoľkých členských štátoch EÚ . Za kamerami sa podľa slov ministerstva skrýva sofistikovaná infraštruktúra, ktorá umožňuje centralizované a šifrované uloženie záznamov v súlade s legislatívnymi požiadavkami, automatizované zmazávanie po uplynutí stanovenej doby na ochranu súkromia a efektívne riadenie kapacít, anotáciu a zdieľanie záznamov medzi oprávnenými osobami vrátane možnosti označovať dôležité momenty či auditovateľnosť prístupov – každé pozretie, úprava či zdieľanie je zaznamenané pre účely kontroly.Súčasne je možné aj prepojenie s inými systémami vrátane kamerových systémov na štadiónoch, GIS máp či databáz trestnej činnosti, a tiež redakcia citlivých údajov, ako napríklad automatické rozmazávanie tvárí alebo ŠPZ pred medializáciou záznamu. Ministerstvo ďalej vyzdvihlo aj možnosť spolupráce medzi bezpečnostnými a justičnými zložkami, kde záznamy môžu byť okamžite sprístupnené, ako aj dodržiavanie kybernetickej bezpečnosti. Za výhodu ministerstvo pokladá aj prepojenie systému s umelou inteligenciou a biometriou.„V praxi to znamená, že ak sa napríklad na štadión pokúsi vstúpiť osoba so zákazom vstupu alebo hľadaná osoba, systém automaticky upozorní políciu. Zároveň v prípade straty dieťaťa v dave stačí rodičovi poskytnúť jeho fotografiu – a systém ho okamžite identifikuje, ak sa objaví na niektorej z kamier,“ vysvetlil rezort vnútra podľa ktorého je veľkým prínosom aj schopnosť prekladu v reálnom čase do viac ako 120 jazykov. Ak ide o samotný šampionát, minister ubezpečil, že všetky zložky rezortu vnútra robia maximum, aby majstrovstvá prebehli bezpečne a pokojne.„Dôraz pri zabezpečení opatrení bude kladený na prevenciu, rýchlu reakciu a profesionálny prístup,“ dodal minister a priblížil, že policajti budú spolupracovať aj s takzvanými spottermi zo zahraničia, a teda odborníkmi na prácu s fanúšikovskými skupinami.K zabezpečeniu opatrení sa zapojili aj hasiči, ktorí vykonali protipožiarne kontroly štadiónov a počas majstrovstiev budú pripravení zasiahnuť, rovnako aj chemické laboratóriá civilnej ochrany v prípade CBRN hrozieb. V pohotovosti bude aj Letecký útvar Ministerstva vnútra SR, a linka 112 bude fungovať aj v cudzích jazykoch. Na vyjadrenia Šutaja Eštoka o predražených vozidlách BMV a Toyota, ktoré zaobstarala bývalá vláda, zareagoval exminister vnútra Roman Mikulec hnutie Slovensko ).„Každý normálne zmýšľajúci človek, ktorý nie je pod vplyvom návykových látok, vie, že BMW je drahšie ako Škoda,“ uviedol Mikulec a vysvetlil, že vozidlá BMW X3 plug-in hybrid boli nakúpené z Plánu obnovy. „Plán obnovy vyžadoval splnenie emisných kritérií, ktoré museli byť pod určitou hranicou, a tú spĺňali len plug-in hybridné vozidlá. Preto boli nakúpené tieto vozidlá,“ uviedol Mikulec a doplnil, že vozidlá nakúpili s výraznou zľavou a za lepšiu cenu než za akú nakupovali autá jeho predchodcovia. Mikulec sa ironicky vyjadril k sľubu ministra Šutaja Eštoka, že bude nakupovať autá vyrobené na Slovensku.„Ja som rád, že minister Šutaj Eštok konečne splnil to, čo garantoval pred voľbami, lebo tvrdil, že bude nakupovať len vozidlá, ktoré sa vyrábajú na Slovensku. Predtým nakúpil Mercedesy, potom Škody. Neviem o tom, že by sa Škoda vyrábala na Slovensku. Tú sú tie garancie a sľuby, ktoré má minister,“ uzavrel Mikulec.