VšZP ukázala účty za najdrahšie diagnózy

Pol milióna na dedičné ochorenia aj leukémiu

27.9.2023 (SITA.sk) -Z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne za rok 2022 vyplýva, že diagnózou s najnákladnejšou liečbou je detská spinálna svalová atrofia., ktoré neoslávili ešte ani prvé narodeniny, a to viac ako 1 600 000 eur za jedného poistenca. "Náklady na záchranu a skvalitnenie ľudského života sú z roka na rok vyššie. Mnohí ľudia sú prekvapení, koľko financií v skutočnosti zdravotná poisťovňa vynakladá na liečbu svojich poistencov. Treba však zdôrazniť, že ich zdravie je prioritou, preto je," vysvetlila podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková.Ďalšími diagnózami, ktoré VšZP preplatila svojim poistencom v minulom roku vo výške viac ako 600-tisíc eur za jedného pacienta sú– dedičná porucha metabolizmu, ktorá výrazne vplýva na kvalitu života a, ktorá poškodzuje zrak. Túto liečbu potrebovali najmä mladí ľudia do 18 rokov. Jednou z najdrahších diagnóz za minulý rok je aj, ktorej náklady na liečbu sa pri 28-ročnej žene vyšplhali na 507 114 eur. Diagnóza sa objavuje aj ďalej v rebríčku, a to pri liečbe 25-ročnej ženy a 61-ročného muža, ktorému poisťovňa pomohla s liečbou akútnej myeloblastovej leukémie.Akútna lymfoblastová leukémia môže prebiehať bez príznakov, ale aj s akútnym a život ohrozujúcim krvácaním, infekciou či sťaženým dýchaním. Pacienti sa často sťažujú na únavu, horúčky a bolesti kostí. Ide o, objaviť sa však môže aj u starších. Príčina, ktorá vyvoláva toto ochorenie, lekárom dodnes nie je úplne známa a"VšZP vynakladáspomedzi všetkých poisťovní. Dokáže sa postarať o najväčší počet pacientov s finančne najnáročnejšími diagnózami, dlhodobo schvaľuje najviac liekov na výnimku a je lídrom v inovatívnej liečbe, vďaka čomu majú onkologickí pacienti poistení vo VšZP. Našou snahou je byť ku každému poistencovi blízko a pomôcť mu, keď to potrebuje," uzavrela B. Havelková.Informačný servis