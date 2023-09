Súd opätovne vypočul znalca v prípade Škrabáka, kolovrat ako aj iné symboly nie je jednoznačne možné špecifikovať

Symbol kolovratu

Tento rozsudok Najvyšší súd SR zrušil v časti výroku o vine a výroku o treste vo vzťahu k Jaroslavovi P. a vec vrátil prvostupňovému súdu, ktorý na začiatku mája 2023 Jaroslava Pagáča oslobodil spod obžaloby. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal odvolanie, o ktorom bude rozhodovať opäť Najvyšší súd SR.



V prípade Buchtu ŠTS v októbri 2021 schválil dohodu o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom ÚŠP. Súd konkrétne uznal obvineného za vinného zo zločinu rozširovania extrémistických materiálov a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní troch rokov.



27.9.2023 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici v stredu pokračovalo hlavné pojednávanie so šéfom združenia Slovenská pospolitosť Jakubom Škrabákom obžalovaným z extrémizmu.Súd opakovane vypočul odborníka na extrémizmus Mateja Medveckého, aby sa jednoznačne vyjadril k symbolom, ktoré boli na predmetoch zadržaných u obžalovaného, a uviedol, či sú extrémistické. K symbolu kolovratu aj k väčšine iných uviedol, že to nie je jednoznačne možné špecifikovať.„Pokiaľ ide o symbol kolovrat, tak sa to nedá presne určiť, lebo ho používajú nielen skupiny pravicových extrémistov, ale je používaný aj skupinami z novopohanskej rodnej viery. Tieto komunity sú po celej Východnej Európe,“ uviedol znalec.Pokračuje tým, že otázka, či je niečo extrémistické, alebo nie je, je podľa neho právnou otázkou. K symbolu čierneho slnka Madvecký uviedol, že tu je situácia jednoznačnejšia, ale nie stopercentná. „V posledných rokoch sa s ním stretávam ako so symbolom obrody árijskej rasy,“ doplnil znalec.Pri slovnom spojení „slovenská pospolitosť“ tieto slová podľa Medveckého nemusia vyjadrovať príslušnosť k extrémistickej skupine, ale je potrebné ich vykladať v kontexte.„Symbol rovnoramenného slovenského dvojkríža v krúžku bol síce v inej farebnej kombinácii, ale bol používaný príslušníkmi Hlinkovej gardy. Ale aj tam je to komplikovanejšie, lebo zo začiatku bol používaný v predĺženej verzii a až asi od roku 1940 sa zmenil,“ dodal k ďalšiemu symbolu znalec, ktorého posudok má približne 170 strán.Požiadavka znovu predvolať znalca vyplynula aj z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR , ktoré hovorí, že pri posudzovaní, či ide o extrémistický materiál, musí byť jednoznačne preukázané, že o takýto druh materiálu ide objektívne, a to primárne bez ohľadu na osobnostný profil osoby, ktorá takýmto materiálom disponuje.Termín ďalšieho pojednávania určil sudca na 24. októbra s tým, aby si strany konania pripravili už aj záverečné reči. Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) prečítala v júli 2022 rozsiahlu obžalobu, kde popisuje okrem iného materiály a dokumenty nájdené pri domovej prehliadke obžalovaného.Podľa obžaloby sa mal Jakub Šrabák v rokoch 2015 až 2018 dopustiť zločinu rozširovania extrémistických materiálov, zločinu výroby extrémistických materiálov a zločinu prechovávania extrémistických materiálov.Obžalovaný ešte pred začatím pojednávania uviedol, že obžaloba je podľa neho vykonštruovaná a on nikdy nič zakázané nepredával.V prípade dokázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až osem rokov. Jakub Škrabák po prečítaní obžaloby vyhlásil, že je nevinný.Následne vo svojej výpovedi hovoril, že u neho nájdené a ním predávané predmety neboli extrémistické, ale boli na nich slovanské symboly. Počas pojednávacích dní vypovedali niekoľkí znalci a odborníci na extrémizmus a extrémistické symboly.