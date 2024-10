VTÁČIA CHRÍPKA ÚRADUJE: Bola potvrdená na jednej z fariem Novogalu

V katastrálnom území obce Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky sa vyskytlo ohnisko nákazy vtáčej chrípky. Chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí na to upozornila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Nové Zámky. Zároveň vymedzila ochranné pásmo o polomere minimálne 3 kilometre okolo ohniska nákazy.





Vtáčia chrípka bola potvrdená na jednej z fariem najväčšieho slovenského producenta slepačích konzumných vajec, spoločnosti Novogal Dvory nad Žitavou. Riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár potvrdil, že spoločnosť aktuálne robí všetky nevyhnutné opatrenia súvisiace s likvidáciou ohniska.Molnár zdôraznil, že spotrebitelia sa nemusia obávať, že sa na trh dostanú nakazené vajcia. "Všetky vajcia od tohto producenta boli okamžite stiahnuté z trhu, k spotrebiteľovi sa nedostanú," skonštatoval Molnár.Farma postihnutá vtáčou chrípkou sa na celoslovenskej ročnej produkcii konzumných slepačích vajec podieľa zhruba 10 až 15 percentami. Následný štvormesačný výpadok jej produkcie podľa slov Molnára spôsobí nedostatok slovenských vajec a pravdepodobne budú musieť byť nahradené dovozom. "Závisí to od dopytu na trhu, no žiadny slovenský producent vajec nedokáže tento výpadok nahradiť."RVPS vyzvala všetkých obyvateľov, aby do 15. novembra osobne, telefonicky alebo mailom nahlásili na Obecnom úrade v Dvoroch nad Žitavou súpis chovanej hydiny a iných vtákov držaných v zajatí s uvedením druhov a kategórií chovaného vtáctva a počtom chovaných kusov.

Výberová chronológia výskytu prípadov vtáčej chrípky na území Slovenska od roku 2020:



2020



10. januára - Vtáčia chrípka bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny u drobnochovateľa kury domácej v obci Zbehy v okrese Nitra. Chovateľ nahlásil úhyn troch kusov hydiny z celkového počtu 22.



20. januára - Na území SR sa zaznamenal druhý prípad vtáčej chrípky - tentoraz v drobnochove hydiny v obci Cífer, okres Trnava.



25. januára - Výskyt vtáčej chrípky u kačice a lyžičiara potvrdili v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach.



27. januára - Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene oznámilo štvrtý pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku. Ide o súkromný úžitkový drobnochov nosníc na produkciu vajec pre vlastnú spotrebu v obci Stará Bystrica v okrese Čadca.



30. januára - Vtáčiu chrípku potvrdili veterinári v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach u ďalších štyroch vtákov.





2021



8. januára - V Zoologickej záhrade Košice potvrdili výskyt vtáčej chrípky. Národné referenčné laboratórium vo Zvolene potvrdilo prítomnosť vírusu v dvoch vzorkách kačice pižmovej (Carina moschata).



29. januára - Národné referenčné laboratórium v polovici januára diagnostikovalo vtáčiu chrípku u uhynutej voľne žijúcej labute veľkej z vodnej plochy Veľký Draždiak v Bratislave. Ďalší prípad na Slovensku je z 22. januára, kedy sa pozitívny výsledok objavil v chove domácej hydiny, u drobnochovateľa v obci Dobrohošť pri Dunajskej Strede. Najnovší prípad výskytu vtáčej chrípky potvrdilo laboratórium 28. januára u dvoch labutí nájdených na ostrove na rieke Dunaj v rámci katastrálneho územia Kalinkovo.



28. apríla - Bratislavské mestské časti Vajnory a Podunajské Biskupice prijali opatrenia v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v súkromnom chove hydiny v obci Malinovo v Seneckom okrese.



30. novembra - Štátna veterinárna a potravinová správa informovala, že sa na Slovensku zistili prípady vtáčej chrípky, a to u voľne žijúceho vtáctva. Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 18. novembra v poradí šiesty výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v SR v roku 2021. Išlo o nález uhynutej labute veľkej v lokalite Skalické rybníky v katastrálnom území Skalice, v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica.





2022



5. januára - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR informovala, že vtáčia chrípka sa v SR zistila aj na konci roka 2021, a to jednak v domácich chovoch, ako aj u voľne žijúceho vtáctva. Podľa veterinárov v 52. týždni minulého roku sa na území SR potvrdil výskyt vtáčej chrípky v dvoch ohniskách domácich nekomerčných chovov, a to v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Žilina a RVPS Trnava.



12. januára - Veterinári potvrdili v Novozámockom okrese výskyt vtáčej chrípky. Laboratóriá Veterinárneho ústavu Zvolen skúmali päť uhynutých labutí veľkých, ktoré sa našli na štrkoviskách vo Dvoroch nad Žitavou a Záhoň v Bánove.



13. januára - Na Záhorí bol potvrdený výskyt vtáčej chrípky. Vírus H5N1 identifikovali zo vzorky uhynutej labute na vodnej ploche štrkoviska rekreačnej oblasti Rudava - Malé Leváre.



30. mája - Vtáčiu chrípku zistili veterinári v okrese Šaľa v domácom chove hydiny.





2023



18. januára - Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene oznámilo 17. januára pozitívny výsledok vyšetrenia na toto ochorenie v Slovenskej republike. Choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny v obci Bzenov v okrese Prešov.



1. februára - Veterinári potvrdili nové ohniská aviárnej influenzy (vtáčej chrípky), a to na farme Lúčny dvor v okrese Galanta, ako aj v drobnochove v Ipeľských Úľanoch v okrese Levice. Výskyt vtáčej chrípky sa zistil aj u voľne žijúceho vtáctva, u labute, v lokalite Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie.



25. mája - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) informovala, že v posledných týždňoch sa vtáčia chrípka vyskytla u voľne žijúcich vtákov na Oravskej priehrade, Liptovskej Mare a v bratislavských Rusovciach.





2024



5. februára - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informovalo, že vtáčia chrípka je aktuálne potvrdená aj na farmách pri Senci a pri Trnave. Týždeň predtým usmrtili 40.000 kusov hydiny na farme Nový Pavol v Zlatnej na Ostrove (okres Komárno). Na príslušné pracoviská veterinárnej správy boli takisto nahlásené ďalšie zvýšené úhyny hydiny v rozmnožovacích a úžitkových chovoch na farmách Veľká Častá (28.000 kusov hydiny) a Špačince (24.000 kusov hydiny).



16. októbra - Vírus vtáčej chrípky u uhynutej volavky popolavej potvrdila v kompetenčnom území Správy Národného parku (NP) Veľká Fatra Regionálna veterinárna a potravinová správa so sídlom v Martine. Volavku našli v intraviláne obce Dubové v okrese Turčianske Teplice.