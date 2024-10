Dve významné ceny pre Červený nos

ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o. z.

25.10.2024 (SITA.sk) -Červený nos získal pred niekoľkými dňami čestné ocenenie, ktoré sa každý rok udeľuje tým najlepším značkám na Slovensku. V hodnotení sa prihliada nielen na výsledky, ale aj na to, akú má značka povesť, aký k nej majú vzťah zákazníci a aké silné má hodnoty. Ocenenie v mene Červeného nosa prevzali spoločne výkonný riaditeľ Milan Šagát a umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák."Som hrdý a veľmi si vážim toto ocenenie pre značku ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Jej najvýraznejšími nositeľmi sú práve naši profesionálni zdravotní klauni a klaunky, ktorých nesmierne obdivujem pre ich odvahu, kreativitu, profesionalitu, ľudskosť a v neposlednom rade pre ich láskavý humor, ktorým dokážu pomáhať tam, kde je to potrebné. Som nesmierne rád, že som súčasťou tejto skvelej organizácie,” povedalMedzinárodná organizácia Superbrands je najuznávanejšia nezávislá globálna autorita v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek. Sme radi, že Červený nos už druhýkrát získal toto prestížne ocenenie, ktoré sa udeľuje celosvetovo vo viac ako 90 štátoch na 5 kontinentoch.Katarína Kouřilová, riaditeľka pre darcovstvo a strategickú komunikáciu Červeného nosa prevzala včera počas Galavečera Félix Business Award. Táto cena sa udeľuje firmám, sociálnym podnikom a neziskovým organizáciám za riešenie aktuálnych spoločenských problémov a potrieb miestnych komunít s preukázateľným verejnoprospešným vplyvom. "Ďakujeme Slovenskej sporiteľni aj Nadácii Slovenskej sporiteľne za ocenenie našej misie. Táto cena patrí celej organizácii a najmä našim úžasným zdravotným klaunom, ktorí robia tento svet krajším a veselším," povedalaZa Nadáciu Slovenskej sporiteľne zablahoželala Červenému nosu jej správkyňa: "V Nadácii Slovenskej sporiteľne je nám obrovským potešením, že Cenu Slovenskej sporiteľne Félix za verejné dobro získal práve náš dlhoročný partner - nezisková organizácia Červený nos Clowndoctors. Celému tímu "nosov" srdečne blahoželáme k absolútne zaslúženému oceneniu a prajeme, aby aj naďalej s rovnakým nasadením prinášali úsmevy detským pacientom a ich rodičom."Poslaním občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Profesionálne zdravotné klaunky a klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov. So združením spolupracuje v súčasnosti 70 profesionálnych zdravotných klauniek a klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc, čo znamená vyše 80 detských oddelení. V apríli oslávil Červený nos svoje 20. Narodeniny. Združenie je členom nadnárodnej organizácie RED NOSES INTERNATIONAL.Informačný servis