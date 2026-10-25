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25. októbra 2026
Vučić priznal porážku, študenti po dvoch rokoch protestov ukončili 14-ročnú vládu jeho strany
Predčasné parlamentné voľby priniesli historický zvrat. Hnutie, ktoré vzniklo po tragédii v Novom Sade, smeruje podľa predbežných výsledkov k väčšine v parlamente. Tisíce ľudí oslavujú v uliciach ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Predčasné parlamentné voľby priniesli historický zvrat. Hnutie, ktoré vzniklo po tragédii v Novom Sade, smeruje podľa predbežných výsledkov k väčšine v parlamente. Tisíce ľudí oslavujú v uliciach Belehradu.
Srbský prezident Aleksandar Vučić v nedeľu priznal porážku svojej Srbskej pokrokovej strany (SNS) v predčasných parlamentných voľbách, v ktorých podľa predbežných výsledkov zvíťazilo hnutie podporované študentmi. Výsledok znamená koniec 14-ročnej dominancie Vučićovej strany v srbskej politike a predstavuje vyvrcholenie takmer dvoch rokov protivládnych protestov, ktoré vyvolala tragédia na železničnej stanici v Novom Sade. Podľa prezidenta by študentské hnutie mohlo získať 135 až 140 kresiel v 250-člennom parlamente, čo by mu zabezpečilo samostatnú väčšinu.
„Na základe stratifikovanej vzorky je jasné, že sme tieto voľby prehrali,“ vyhlásil 56-ročný Vučić pred svojimi priaznivcami v sídle SNS v Belehrade necelé dve hodiny po zatvorení volebných miestností. Porážku priznal po hlasovaní, ktoré sprevádzala mimoriadne vysoká účasť. Podľa volebnej komisie odovzdalo svoj hlas do 18.00 h, teda dve hodiny pred skončením hlasovania, takmer 65 percent zo 6,4 milióna registrovaných voličov. Išlo o najvyššiu účasť v parlamentných voľbách za viac ako tri desaťročia.
Víťazstvo následne vyhlásili aj predstavitelia študentského hnutia. „Predbežné výsledky ukazujú, že študenti presvedčivo vedú takmer vo všetkých volebných miestnostiach,“ povedal v sídle kandidátky študentského hnutia jej kandidát Radomir Saičić. „Študenti zvíťazili a spolu s nimi aj nádej, že Srbsko môže byť krajinou spravodlivosti, slobody a dôstojnosti,“ dodal.
Po oznámení výsledkov vypukli v Belehrade búrlivé oslavy. Do ulíc vyšli tisíce ľudí, vodiči áut trúbili, davy skandovali a nočnú oblohu rozžiarili ohňostroje. V sídle študentskej kandidátky sa priaznivci objímali, plakali a volali „Víťazstvo, víťazstvo!“. „Cítim sa neuveriteľne. Mám pocit, akoby som konečne žila v slobodnej krajine,“ povedala agentúre AFP študentka Mila Martićová. „Dvojročný sen sa stal skutočnosťou,“ vyhlásila kandidátka študentského hnutia Mirjana Nikolićová.
Za volebným úspechom stojí protestné hnutie, ktoré vzniklo po zrútení betónového prístrešku na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade v roku 2024. Pri nešťastí zahynulo 16 ľudí a tragédia vyvolala rozsiahle obvinenia z korupcie pri verejných stavebných projektoch. Študenti začali organizovať blokády univerzít a demonštrácie, na ktorých požadovali transparentné vyšetrenie nešťastia a vyvodenie zodpovednosti. Protesty postupne prerástli do najväčších protivládnych zhromaždení od pádu autoritárskeho prezidenta Slobodana Miloševića v roku 2000.
Študentské hnutie počas takmer dvoch rokov organizovalo pochody naprieč Srbskom a jeho predstavitelia sa osobne stretávali s voličmi, aby vyvážili vplyv médií naklonených Vučićovej strane. Protesty prilákali státisíce ľudí. Na poslednom veľkom predvolebnom zhromaždení vo štvrtok v Belehrade sa podľa nezávislého monitorovacieho projektu zúčastnilo približne 150-tisíc demonštrantov. Hnutie postupne rozšírilo svoje požiadavky z vyšetrenia tragédie v Novom Sade na vypísanie predčasných volieb a boj proti korupcii.
Vučić sa požiadavkám protestujúcich dlhodobo bránil a jeho politickí spojenci označovali študentov blokujúcich univerzity za nástroje zahraničných mocností. Až v septembri prezident pod rastúcim tlakom vypísal predčasné parlamentné voľby na 25. októbra, pričom svoje rozhodnutie zdôvodnil „veľkými turbulenciami na domácej politickej scéne“. Aby sa mohol uchádzať o post predsedu vlády, vzdal sa prezidentského úradu. Na veľkom predvolebnom zhromaždení v Novom Sade pritom v súvislosti s protestmi vyhlásil: „Toto všetko sa skončí 25. októbra.“
Po volebnej porážke Vučić obvinil zo zásahov do politického vývoja zahraničné mocnosti. „Chcem, aby ľudia vedeli, že toto bolo potvrdenie revolúcie uskutočnenej s priamou podporou rôznych európskych krajín a amerického hlbokého štátu, toho, ktorý je aj proti prezidentovi Trumpovi,“ vyhlásil Vučić. Výrazom „hlboký štát“ označil údajné zákulisné mocenské štruktúry v Spojených štátoch. Svoje tvrdenie o ich zasahovaní do srbských volieb nepodložil dôkazmi.
Pre Vučića ide o zásadný politický obrat po viac ako 14 rokoch, počas ktorých bol dominantnou postavou srbskej politiky. Na politickej scéne sa presadil v 90. rokoch ako ultranacionalistický spojenec Slobodana Miloševića a v roku 1998 sa stal jeho ministrom informácií. Po Miloševićovom páde pôsobil vo vedení krajne pravicovej Srbskej radikálnej strany a verejne podporoval bosnianskosrbských predstaviteľov Radovana Karadžića a Ratka Mladića, ktorí boli neskôr odsúdení na doživotie za genocídu a ďalšie vojnové zločiny.
V roku 2008 Vučić zmenil politické smerovanie a spoluzaložil konzervatívnu, proeurópsku Srbskú pokrokovú stranu. Tá v roku 2012 vyhrala parlamentné voľby a odvtedy dominovala politickému životu krajiny. Vučić postupne zastával funkcie podpredsedu vlády, ministra obrany a premiéra, až sa v roku 2017 stal prezidentom. Počas svojho pôsobenia zdôrazňoval hospodársky rozvoj, výstavbu infraštruktúry a zahraničné investície, pričom sa snažil udržiavať rovnováhu medzi snahou Srbska o vstup do Európskej únie a blízkymi vzťahmi s Ruskom.
Jeho priaznivci ho vnímali ako garanta stability, hospodárskeho rozvoja a ochrany národných záujmov. Kritici ho naopak obviňovali z autoritárskeho spôsobu vládnutia, ovládania mediálneho priestoru a tolerovania rozsiahlej korupcie. Vučić si budoval obraz neúnavného lídra, ktorý osobne navštevuje aj malé obce a prináša do krajiny investície. Jeho vláda zároveň investovala miliardy eur do obrany a rozsiahlych stavebných projektov vrátane modernizácie belehradského nábrežia a príprav na svetovú výstavu Expo 2027.
Práve podozrenia z korupcie pri verejných zákazkách sa však po tragédii v Novom Sade stali jedným z hlavných zdrojov nespokojnosti. Študentom sa napokon podarilo premeniť protestné hnutie na novú politickú silu. Väčšinu z 250 kandidátov na ich volebnej listine tvoria odborníci z akademického, umeleckého a ďalších profesijných prostredí, z ktorých mnohí nemajú predchádzajúce politické skúsenosti. Ich spoločným programovým základom je predovšetkým boj proti korupcii.
Nedeľňajšie hlasovanie sledovali domáci aj zahraniční pozorovatelia, pričom študentské hnutie zmobilizovalo množstvo dobrovoľníkov na kontrolu priebehu volieb. Hoci konečné oficiálne výsledky ešte neboli známe, Vučićovo priznanie porážky a výrazný náskok študentskej kandidátky podľa predbežných údajov signalizujú zásadnú zmenu politických pomerov v Srbsku.
Zdroj: SITA.sk - Vučić priznal porážku, študenti po dvoch rokoch protestov ukončili 14-ročnú vládu jeho strany © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbský prezident Aleksandar Vučić v nedeľu priznal porážku svojej Srbskej pokrokovej strany (SNS) v predčasných parlamentných voľbách, v ktorých podľa predbežných výsledkov zvíťazilo hnutie podporované študentmi. Výsledok znamená koniec 14-ročnej dominancie Vučićovej strany v srbskej politike a predstavuje vyvrcholenie takmer dvoch rokov protivládnych protestov, ktoré vyvolala tragédia na železničnej stanici v Novom Sade. Podľa prezidenta by študentské hnutie mohlo získať 135 až 140 kresiel v 250-člennom parlamente, čo by mu zabezpečilo samostatnú väčšinu.
„Na základe stratifikovanej vzorky je jasné, že sme tieto voľby prehrali,“ vyhlásil 56-ročný Vučić pred svojimi priaznivcami v sídle SNS v Belehrade necelé dve hodiny po zatvorení volebných miestností. Porážku priznal po hlasovaní, ktoré sprevádzala mimoriadne vysoká účasť. Podľa volebnej komisie odovzdalo svoj hlas do 18.00 h, teda dve hodiny pred skončením hlasovania, takmer 65 percent zo 6,4 milióna registrovaných voličov. Išlo o najvyššiu účasť v parlamentných voľbách za viac ako tri desaťročia.
Víťazstvo následne vyhlásili aj predstavitelia študentského hnutia. „Predbežné výsledky ukazujú, že študenti presvedčivo vedú takmer vo všetkých volebných miestnostiach,“ povedal v sídle kandidátky študentského hnutia jej kandidát Radomir Saičić. „Študenti zvíťazili a spolu s nimi aj nádej, že Srbsko môže byť krajinou spravodlivosti, slobody a dôstojnosti,“ dodal.
Po oznámení výsledkov vypukli v Belehrade búrlivé oslavy. Do ulíc vyšli tisíce ľudí, vodiči áut trúbili, davy skandovali a nočnú oblohu rozžiarili ohňostroje. V sídle študentskej kandidátky sa priaznivci objímali, plakali a volali „Víťazstvo, víťazstvo!“. „Cítim sa neuveriteľne. Mám pocit, akoby som konečne žila v slobodnej krajine,“ povedala agentúre AFP študentka Mila Martićová. „Dvojročný sen sa stal skutočnosťou,“ vyhlásila kandidátka študentského hnutia Mirjana Nikolićová.
Za volebným úspechom stojí protestné hnutie, ktoré vzniklo po zrútení betónového prístrešku na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade v roku 2024. Pri nešťastí zahynulo 16 ľudí a tragédia vyvolala rozsiahle obvinenia z korupcie pri verejných stavebných projektoch. Študenti začali organizovať blokády univerzít a demonštrácie, na ktorých požadovali transparentné vyšetrenie nešťastia a vyvodenie zodpovednosti. Protesty postupne prerástli do najväčších protivládnych zhromaždení od pádu autoritárskeho prezidenta Slobodana Miloševića v roku 2000.
Študentské hnutie počas takmer dvoch rokov organizovalo pochody naprieč Srbskom a jeho predstavitelia sa osobne stretávali s voličmi, aby vyvážili vplyv médií naklonených Vučićovej strane. Protesty prilákali státisíce ľudí. Na poslednom veľkom predvolebnom zhromaždení vo štvrtok v Belehrade sa podľa nezávislého monitorovacieho projektu zúčastnilo približne 150-tisíc demonštrantov. Hnutie postupne rozšírilo svoje požiadavky z vyšetrenia tragédie v Novom Sade na vypísanie predčasných volieb a boj proti korupcii.
Vučić sa požiadavkám protestujúcich dlhodobo bránil a jeho politickí spojenci označovali študentov blokujúcich univerzity za nástroje zahraničných mocností. Až v septembri prezident pod rastúcim tlakom vypísal predčasné parlamentné voľby na 25. októbra, pričom svoje rozhodnutie zdôvodnil „veľkými turbulenciami na domácej politickej scéne“. Aby sa mohol uchádzať o post predsedu vlády, vzdal sa prezidentského úradu. Na veľkom predvolebnom zhromaždení v Novom Sade pritom v súvislosti s protestmi vyhlásil: „Toto všetko sa skončí 25. októbra.“
Po volebnej porážke Vučić obvinil zo zásahov do politického vývoja zahraničné mocnosti. „Chcem, aby ľudia vedeli, že toto bolo potvrdenie revolúcie uskutočnenej s priamou podporou rôznych európskych krajín a amerického hlbokého štátu, toho, ktorý je aj proti prezidentovi Trumpovi,“ vyhlásil Vučić. Výrazom „hlboký štát“ označil údajné zákulisné mocenské štruktúry v Spojených štátoch. Svoje tvrdenie o ich zasahovaní do srbských volieb nepodložil dôkazmi.
Pre Vučića ide o zásadný politický obrat po viac ako 14 rokoch, počas ktorých bol dominantnou postavou srbskej politiky. Na politickej scéne sa presadil v 90. rokoch ako ultranacionalistický spojenec Slobodana Miloševića a v roku 1998 sa stal jeho ministrom informácií. Po Miloševićovom páde pôsobil vo vedení krajne pravicovej Srbskej radikálnej strany a verejne podporoval bosnianskosrbských predstaviteľov Radovana Karadžića a Ratka Mladića, ktorí boli neskôr odsúdení na doživotie za genocídu a ďalšie vojnové zločiny.
V roku 2008 Vučić zmenil politické smerovanie a spoluzaložil konzervatívnu, proeurópsku Srbskú pokrokovú stranu. Tá v roku 2012 vyhrala parlamentné voľby a odvtedy dominovala politickému životu krajiny. Vučić postupne zastával funkcie podpredsedu vlády, ministra obrany a premiéra, až sa v roku 2017 stal prezidentom. Počas svojho pôsobenia zdôrazňoval hospodársky rozvoj, výstavbu infraštruktúry a zahraničné investície, pričom sa snažil udržiavať rovnováhu medzi snahou Srbska o vstup do Európskej únie a blízkymi vzťahmi s Ruskom.
Jeho priaznivci ho vnímali ako garanta stability, hospodárskeho rozvoja a ochrany národných záujmov. Kritici ho naopak obviňovali z autoritárskeho spôsobu vládnutia, ovládania mediálneho priestoru a tolerovania rozsiahlej korupcie. Vučić si budoval obraz neúnavného lídra, ktorý osobne navštevuje aj malé obce a prináša do krajiny investície. Jeho vláda zároveň investovala miliardy eur do obrany a rozsiahlych stavebných projektov vrátane modernizácie belehradského nábrežia a príprav na svetovú výstavu Expo 2027.
Práve podozrenia z korupcie pri verejných zákazkách sa však po tragédii v Novom Sade stali jedným z hlavných zdrojov nespokojnosti. Študentom sa napokon podarilo premeniť protestné hnutie na novú politickú silu. Väčšinu z 250 kandidátov na ich volebnej listine tvoria odborníci z akademického, umeleckého a ďalších profesijných prostredí, z ktorých mnohí nemajú predchádzajúce politické skúsenosti. Ich spoločným programovým základom je predovšetkým boj proti korupcii.
Nedeľňajšie hlasovanie sledovali domáci aj zahraniční pozorovatelia, pričom študentské hnutie zmobilizovalo množstvo dobrovoľníkov na kontrolu priebehu volieb. Hoci konečné oficiálne výsledky ešte neboli známe, Vučićovo priznanie porážky a výrazný náskok študentskej kandidátky podľa predbežných údajov signalizujú zásadnú zmenu politických pomerov v Srbsku.
Zdroj: SITA.sk - Vučić priznal porážku, študenti po dvoch rokoch protestov ukončili 14-ročnú vládu jeho strany © SITA Všetky práva vyhradené.
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