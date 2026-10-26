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26. októbra 2026
Brazílsky prezident Lula obhájil vo voľbách úrad, jeho súper žiada zrušenie hlasovania
Úradujúci prezident zvíťazil tesným rozdielom, jeho súper však označil hlasovanie za neprijateľné. Brazílsky ľavicový prezident
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26.10.2026 (SITA.sk) - Úradujúci prezident zvíťazil tesným rozdielom, jeho súper však označil hlasovanie za neprijateľné.
Podľa oficiálnych výsledkov získal Lula 51,8 percenta hlasov, Bolsonaro 48,2 percenta.
Rozdiel predstavoval približne 4,4 milióna hlasov. Lula, ktorý v utorok oslávi 81 rokov, pritom pred druhým kolom zaostával za očakávaniami a jeho víťazstvo znamená, že Brazília sa nepridala k viacerým juhoamerickým krajinám, ktoré sa v poslednom období posunuli doprava.
Hlasovanie sprevádzal chaos po rozhodnutí Najvyššieho súdu predĺžiť voľby o dve hodiny.
Lula sa sťažoval, že v niektorých mestách stiahli autobusy z premávky, čo podľa neho bránilo ľuďom dostať sa k urnám.
Bolsonaro označil predĺženie za „neprijateľné“ a „špinavý trik“. „Nie je možné uznať výsledky. Požiadam o zrušenie týchto volieb,“ vyhlásil.
Bolsonaro je synom bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý si odpykáva 27-ročný trest za pokus o prevrat po porážke vo voľbách v roku 2022.
Lula po víťazstve zdôraznil vysokú mobilizáciu svojich priaznivcov. „Ľudia išli voliť, pretože sa nám ich podarilo presvedčiť, že hlasovanie je veľmi dôležité na zabezpečenie demokracie v krajine,“ povedal.
V Sao Paule a Riu de Janeiro vyšli do ulíc tisíce jeho podporovateľov. Účasť sa oproti prvému kolu zvýšila a miera neúčasti klesla z 21 na 19 percent.
Kampaň poznačili ostré osobné útoky, vysoké životné náklady, kriminalita aj spor o sociálne siete.
Lula po voľbách avizoval reguláciu internetových platforiem a zároveň zopakoval dôraz na suverenitu krajiny. „Táto krajina neprijme, aby bola niečím dvorom,“ vyhlásil.
Lula vstupuje do ďalšieho obdobia v hlboko rozdelenej krajine a bude čeliť aj prevažne pravicovému Kongresu.
Zdroj: SITA.sk - Brazílsky prezident Lula obhájil vo voľbách úrad, jeho súper žiada zrušenie hlasovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílsky ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva v nedeľu tesne obhájil funkciu a získal bezprecedentný štvrtý mandát. Jeho súper Flávio Bolsonaro však porážku odmietol uznať a oznámil, že bude žiadať zrušenie volieb.
Podľa oficiálnych výsledkov získal Lula 51,8 percenta hlasov, Bolsonaro 48,2 percenta.
Brazília doprava nepôjde
Rozdiel predstavoval približne 4,4 milióna hlasov. Lula, ktorý v utorok oslávi 81 rokov, pritom pred druhým kolom zaostával za očakávaniami a jeho víťazstvo znamená, že Brazília sa nepridala k viacerým juhoamerickým krajinám, ktoré sa v poslednom období posunuli doprava.
Hlasovanie sprevádzal chaos po rozhodnutí Najvyššieho súdu predĺžiť voľby o dve hodiny.
Lula sa sťažoval, že v niektorých mestách stiahli autobusy z premávky, čo podľa neho bránilo ľuďom dostať sa k urnám.
Špinavý trik
Bolsonaro označil predĺženie za „neprijateľné“ a „špinavý trik“. „Nie je možné uznať výsledky. Požiadam o zrušenie týchto volieb,“ vyhlásil.
Bolsonaro je synom bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý si odpykáva 27-ročný trest za pokus o prevrat po porážke vo voľbách v roku 2022.
Zmobilizovaní priaznivci
Lula po víťazstve zdôraznil vysokú mobilizáciu svojich priaznivcov. „Ľudia išli voliť, pretože sa nám ich podarilo presvedčiť, že hlasovanie je veľmi dôležité na zabezpečenie demokracie v krajine,“ povedal.
V Sao Paule a Riu de Janeiro vyšli do ulíc tisíce jeho podporovateľov. Účasť sa oproti prvému kolu zvýšila a miera neúčasti klesla z 21 na 19 percent.
Agresívna kampaň
Kampaň poznačili ostré osobné útoky, vysoké životné náklady, kriminalita aj spor o sociálne siete.
Lula po voľbách avizoval reguláciu internetových platforiem a zároveň zopakoval dôraz na suverenitu krajiny. „Táto krajina neprijme, aby bola niečím dvorom,“ vyhlásil.
Lula vstupuje do ďalšieho obdobia v hlboko rozdelenej krajine a bude čeliť aj prevažne pravicovému Kongresu.
Zdroj: SITA.sk - Brazílsky prezident Lula obhájil vo voľbách úrad, jeho súper žiada zrušenie hlasovania © SITA Všetky práva vyhradené.
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