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26. októbra 2026

Brazílsky prezident Lula obhájil vo voľbách úrad, jeho súper žiada zrušenie hlasovania


Tagy: Brazílska vláda Brazílsky prezident Prezidentské voľby v Brazílii

Úradujúci prezident zvíťazil tesným rozdielom, jeho súper však označil hlasovanie za neprijateľné. Brazílsky ľavicový prezident



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brazil_election_64335 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Úradujúci prezident zvíťazil tesným rozdielom, jeho súper však označil hlasovanie za neprijateľné.


Brazílsky ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva v nedeľu tesne obhájil funkciu a získal bezprecedentný štvrtý mandát. Jeho súper Flávio Bolsonaro však porážku odmietol uznať a oznámil, že bude žiadať zrušenie volieb.


Podľa oficiálnych výsledkov získal Lula 51,8 percenta hlasov, Bolsonaro 48,2 percenta.

Brazília doprava nepôjde


Rozdiel predstavoval približne 4,4 milióna hlasov. Lula, ktorý v utorok oslávi 81 rokov, pritom pred druhým kolom zaostával za očakávaniami a jeho víťazstvo znamená, že Brazília sa nepridala k viacerým juhoamerickým krajinám, ktoré sa v poslednom období posunuli doprava.

Hlasovanie sprevádzal chaos po rozhodnutí Najvyššieho súdu predĺžiť voľby o dve hodiny.

Lula sa sťažoval, že v niektorých mestách stiahli autobusy z premávky, čo podľa neho bránilo ľuďom dostať sa k urnám.

Špinavý trik


Bolsonaro označil predĺženie za „neprijateľné“ a „špinavý trik“. „Nie je možné uznať výsledky. Požiadam o zrušenie týchto volieb,“ vyhlásil.

Bolsonaro je synom bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý si odpykáva 27-ročný trest za pokus o prevrat po porážke vo voľbách v roku 2022.

Zmobilizovaní priaznivci


Lula po víťazstve zdôraznil vysokú mobilizáciu svojich priaznivcov. „Ľudia išli voliť, pretože sa nám ich podarilo presvedčiť, že hlasovanie je veľmi dôležité na zabezpečenie demokracie v krajine,“ povedal.

V Sao Paule a Riu de Janeiro vyšli do ulíc tisíce jeho podporovateľov. Účasť sa oproti prvému kolu zvýšila a miera neúčasti klesla z 21 na 19 percent.

Agresívna kampaň


Kampaň poznačili ostré osobné útoky, vysoké životné náklady, kriminalita aj spor o sociálne siete.

Lula po voľbách avizoval reguláciu internetových platforiem a zároveň zopakoval dôraz na suverenitu krajiny. „Táto krajina neprijme, aby bola niečím dvorom,“ vyhlásil.

Lula vstupuje do ďalšieho obdobia v hlboko rozdelenej krajine a bude čeliť aj prevažne pravicovému Kongresu.


Zdroj: SITA.sk - Brazílsky prezident Lula obhájil vo voľbách úrad, jeho súper žiada zrušenie hlasovania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Brazílska vláda Brazílsky prezident Prezidentské voľby v Brazílii
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