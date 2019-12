Vučič: Putin by zabránil bombardovaniu Juhoslávie

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a srbský prezident Aleksandar Vučič počas stretnutia v Soči 4. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Soči 4. decembra (TASR) - Vladimir Putin by zabránil bombardovaniu Juhoslávie zo strany NATO, ak by bol v roku 1999 na čele Ruska. Po stredajších rokovaniach so šéfom Kremľa v ruskom čiernomorskom letovisku Soči to na tlačovej konferencii vyhlásil srbský prezident Aleksandar Vučič."Srbsko si váži Putina viac, než si ocenilo predchádzajúcich vodcov Ruska. Nech sa na nás za to Rusi nehnevajú. Ak by bol Putin v roku 1999 v Rusku v rozhodovacej funkcii, nikto by nás nebombardoval," uviedol Vučič, ktorého citovala agentúra TASS.Ruský prezident Vladimir Putin na tlačovej konferencii povedal, že stredobodom rokovaní s Vučičom bola situácia na Balkáne, predovšetkým otázka Kosova." uviedol Putin. Poznamenal, že Moskva je pripravená podporiť kompromis v otázke Kosova, ak ho Belehrad a Priština dosiahnu. "," zdôraznil.Podľa Putina sa postoj Moskvy nezmenil. "," uviedol šéf Kremľa s tým, že tieto zásady zahŕňajú rešpektovanie zvrchovanosti a územnej celistvosti, ako aj potrebu zabezpečiť legitímne záujmy všetkých etnických skupín v regióne.Putin sa dotkol aj otázky plynovodu. Podľa jeho slov je možné, aby sa Srbsko podieľalo na tranzite ruského plynu cez plynovod Turecký prúd." spresnil ruský prezident.Okrem toho oznámil, že Moskva ponúka Belehradu pomoc pri modernizácii strojového parku srbského národného leteckého dopravcu.," dodal Putin.