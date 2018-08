VÚD: V zlom až havarijnom stave je na Slovensku tisíc cestných mostov

Ilustračná snímka Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 16. augusta (TASR) - Na Slovensku sa momentálne podľa posledných štatistík nachádza 8066 cestných mostov. Spravuje ich či už Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, alebo vyššie územné celky a mestá a obce. V závislosti od toho, na akých cestách sa nachádzajú.Podľa Ľubomíra Palčáka z Výskumného ústavu dopravného (VÚD) sa ich stav rozdeľuje do siedmich kategórií od veľmi dobrého až po havarijný. V posledných troch kategóriách, teda v zlom, vo veľmi zlom a v havarijnom stave sa nachádza tisíc z nich.Mosty na Slovensku podľa Palčáka podliehajú pravidelným kontrolám.konštatoval pre TASR. Dlhodobo sa podľa jeho slov dáva na opravy málo financií a väčšinou sa riešia až havarijné stavy. "opísal Palčák.Keďže Slovensko nemá podľa jeho slov ešte vybudovanú základnú sieť diaľnic a rýchlostných ciest, viac peňazí smeruje do jej výstavby. Menej však už do pravidelných opráv a údržby.Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký v tejto súvislosti pripomína, že mosty s dĺžkou nad 200 metrov by mali byť povinne vybavené funkčnými monitorovacími systémami, ktoré dokážu zaznamenávať technické parametre a odchýlky. V prípade prekročenia hraničných hodnôt upozornia správcu a zabránia nielen nadmernému opotrebeniu, ale tiež kritickým a životu nebezpečným situáciám.vysvetlil Cenký. Tieto monitorovacie systémy majú podľa jeho slov vysokú presnosť pri relatívne nízkych nákladoch na implementáciu.doplnil.V prístavnom talianskom meste Janov sa v utorok 14. augusta zrútila časť diaľničného mosta. Nehoda si podľa posledných údajov polície vyžiadala 38 obetí. Most bol vybudovaný ešte v 60. rokoch 20. storočia. V čase incidentu bola v danej oblasti silná búrka a na moste prebiehali údržbové práce.