28. mája 2026

Vůjtekovi prekážali šarvátky Pospíšilovcov. Český gól korčuľou pripravil Slovensko o štvrťfinále – VIDEO, FOTO






28.5.2026 (SITA.sk) - Pochválil kapitána Mareka Hrivíka, mimo šarvátok aj bratov Pospíšilovcov, Martina Chromiaka, Adama Lišku, Olivera Okuliara, Luku Radivojeviča, Patrika Kocha, Jozefa Viliama Kmeca a Samuela Hlavaja.


Slovenskí hokejisti nepostúpi zo základnej skupiny B do štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, a tak nastal čas zhodnotiť ich výkony. Vyjadril sa aj jeden z najpovolanejších - bývalý tréner reprezentácie Čech Vladimír Vůjtek. Priznal, že sledoval všetky zápasy krajiny spod Tatier.



"Hrali veľmi dobrý hokej, hádam mali aj kúsoček smoly. Prvý zápas proti Nórom vyšiel, hoci stretnutiu by viac pristala remíza. Potom nasledovali ďalšie tri povinné výhry. Duel s Čechmi bol zo slovenskej strany perfektný, tam to bolo skutočne na vážkach, no inkasovali nešťastný gól, ktorý vás – podľa mojej mienky – napokon vyradil z majstrovstiev sveta," uviedol aktuálne 79-ročný rodák z Klimkovíc.

Nezmyselný skrat


Duel o všetko proti Švédsku začali Slováci omnoho lepšie a zaslúžene viedli, mohli to dokonca navýšiť. "Prišiel však zbytočný faul, potom inkasovaný gól na 1:1 a tam sa súboj zlomil. Tam sa Švédi dostali na koňa. Žiaľ, prišiel Pospíšilov skrat, keď absolútne nezmyselne atakoval súperovho brankára. Načo to robil? Nebol tam puk, brankár stál vo svojom území, jednoducho fatálna chyba."



Chýbalo šťastie, keďže podľa bývalého kouča hrali hokejisti mnohokrát lepšie ako Česi. Ak by nepostúpili ďalej Nóri, s ktorými nikto nepočítal, miesto vo štvrťfinále by zrejme pripadlo Slovákom.

"Pospíšilovci sú výborní hráči, ale… Provokovať môžu, ale nesmú za to putovať na trestnú lavicu a oslabovať tak svoje mužstvo. Keď sa zdalo, že šarvátka sa končí, Kristián do toho opäť vletel, to sa jednoducho nesmie stať. Na ľade sa môže provokovať, pokúšať rozhodiť súpera, ale treba to robiť s rozumom – tak, aby trest nedostal nikto alebo obaja hráči," úprimne zhodnotil Vůjtek pre portál sportweb.pravda.sk.

Strely neboli všetko


Pochválil kapitána Mareka Hrivíka, mimo šarvátok aj bratov Pospíšilovcov, Martina Chromiaka, Adama Lišku, Olivera Okuliara, Luku Radivojeviča, Patrika Kocha, Jozefa Viliama Kmeca a Samuela Hlavaja.

To, že Slováci až šesťkrát zo siedmich duelov prestrieľali súperov, svedčí o tom, že hrali výborný hokej. "Bohužiaľ, rozhodlo pár zbytočných momentov. Iste, v slovenskom tíme nebolo veľa výnimočných útočníkov, hráčov, ktorí by kvalitné akcie dotiahli až do konca. Tak, ako to vie ten váš chalanisko z Montrealu."

Juraj Slafkovský by určite veľmi národnému tímu pomohol a za svojich čias aj Miroslav Šatan. "Na šampionát ste priniesli bojovníkov, ktorí vedeli druhých prestrieľať, ale tie ´projektily´ neboli až také presné ani razantné. Na tomto ste tentoraz pohoreli," myslí si úspešný tréner, ktorý vybojoval striebornú medailu na MS 2012 so Slovenskom.



Celé majstrovstvá sveta podľa Vůjtka vyhrajú domáci Švajčiari. "Majú skvelý tím, špičkových hráčov. Všetko, čo potrebujete na celkové víťazstvo."



Zamyslel sa aj nad tým, či by sa mal svetový šampionát konať v roku, keď sa koná aj olympijský turnaj. "Ja by som bol aj proti, ale pozrime sa do Švajčiarska, štadióny sú plné, fanúšikov to baví. Už len kvôli nim by som to zachoval, aj keď úroveň turnaja je nižšia ako po iné roky," dodal pre uvedené médium.


