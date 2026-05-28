Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Vůjtekovi prekážali šarvátky Pospíšilovcov. Český gól korčuľou pripravil Slovensko o štvrťfinále – VIDEO, FOTO
Slovenskí hokejisti nepostúpi zo základnej skupiny B do štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, a tak nastal čas zhodnotiť ich výkony. Vyjadril sa aj jeden z najpovolanejších - bývalý tréner reprezentácie Čech Vladimír Vůjtek. Priznal, že sledoval všetky zápasy krajiny spod Tatier.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Fotogaléria k článku:
Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 prehralo so Švédskom. Chromiak dal na 1:0 a Hrivík na 2:3, ale bod sme nezískali (fotografie)
Nezmyselný skrat
Fotogaléria k článku:
Ako Slovensko prehralo s Českom: Vyrovnanie na 1:1 aj 2:2 a potom dal Červenka gól korčuľou (fotografie)
Strely neboli všetko
Fotogaléria k článku:
Fotografie MS v hokeji 2026 (utorok 26. máj): Slovensko aj Česko prehralo, USA sú vo štvrťfinále a Švajčiarsko zdolalo Fínsko
