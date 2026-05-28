 24hod.sk    Šport

28. mája 2026

Titul Lyžiar roka 2026 získal skokan na lyžiach Hektor Kapustík


Druhý skončil lyžiar Andreas Žampa a tretí snoubordista Martin Józsa. Titul Paralyžiarka roka obhájila Alexandra Rexová s navádzačmi Matúšom Ďurišom a Sophiou Polákovou.



28.5.2026 (SITA.sk) - Druhý skončil lyžiar Andreas Žampa a tretí snoubordista Martin Józsa. Titul Paralyžiarka roka obhájila Alexandra Rexová s navádzačmi Matúšom Ďurišom a Sophiou Polákovou.


Reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík sa stal víťazom ankety Lyžiar roka 2026. Cenu dostal na slávnostnom galavečere Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) v Liptovskej Sielnici.

Anketu ovládol aj vďaka prekonaniu slovenského rekordu v skokoch na lyžiach, ktorý má hodnotu 235,5 m na mamuťom mostíku v nórskom Vikersunde, za 13. miesto na Svetovom pohári, za 21. miesto na ZOH a za 7. miesto na MSJ.

"Som šťastný, že som získal ocenenie Lyžiar roka a atmosféra, ktorá na galavečere Lyžiar roka v Liptovskej Sielnici vládla, je neopísateľná. Nesmierne ma to motivuje pracovať ďalej a už dnes pracujem na tom, aby som aj v ďalšej sezóne prekonal ďalšie športové méty,“ uviedol Kapustík.

Druhý skončil lyžiar Andreas Žampa za body vo Svetovom pohári v Söldene a Schladmingu a 21. miesto v obrovskom slalome na ZOH. Tretie miesto v ankete obsadil snoubordista Martin Józsa za víťazstvo v pretekoch Európskeho pohára v St. Antone a celkové 5. miesto v hodnotení Európskeho pohára v disciplíne big air.

Titul Paralyžiarka roka obhájila Alexandra Rexová s navádzačmi Matúšom Ďurišom a Sophiou Polákovou za zisk troch bronzových medailí na ZPH 2026 v Taliansku, druhé miesto v celkovom hodnotení Svetového pohára v zjazde a štvrtú priečku v celkovom hodnotení SP.

"Ocenenie je zhmotnenie našej celosezónnej práce. Bez navádzačov Matúša Ďuriša a Sophie Polák by sezóna nebola taká skvelá ako bola,“ poznamenala Rexová.

Špeciálne ocenenie


Špeciálnu Cenu ZSL dostala Henrieta Farkašová za mimoriadny mediálny prínos a propagáciu zjazdového lyžovania, ktorá v roku 2025 získala prestížne ocenenie Paralympionik tridsaťročia. "Nesmierne si vážim ocenenie Cena ZSL. Je to ocenenie mojej kariéry, ktorá by nebola možná bez podpory mojej rodiny a navádzačov a členov realizačného tímu," prezradila.

Prezident ZSL Martin Paško neskrýval po vydarenej sezóne veľkú hrdosť: "Po štyroch rokoch na pozícii prezidenta a po poslednej sezóne, ktorá priniesla rekordy v športe aj na poli športovej diplomacie musím povedať, že sme dosiahli historické míľniky. To by sa nepodarilo bez podpory celej lyžiarskej komunity a spoločne sme našli spôsob posunúť sa ďalej. Som veľmi rád, že sa nám podarilo na zimných olympijských a paralympijských hrách obsadiť pretekárov vo všetkých disciplínach. Tešia ma úspechy nielen našich skokanov. V sezóne 2025/2026 sa podarilo na slovenských pretekoch takmer 14-tisíc štartov v 113 pretekových dňoch. Narástli sme v počte športovcov i v počte štartov a smerujeme na pozíciu piateho najväčšieho športového zväzu na Slovensku."

Rozlúčka s kariérou


Galavečer bol zároveň spojený s oficiálnym ukončením profesionálnej kariéry popredného slovenského zjazdára Martina Bendika. Ten sa s lyžiarskym kolotočom po 435 štartoch vo FIS pretekoch, účasti na ZOH a troch majstrovstvách sveta rozlúčil emotívnymi slovami: "Posledné dva roky som sa skúšal vrátiť späť do pretekárskeho kolotoča, no šport prináša pozitívne aj tmavé stránky a zdravotne sa na mne podpísal a už to ďalej nejde. Preto by som chcel ohlásiť koniec mojej súťažnej kariéry a poďakovať všetkým, ktorí sa na mojom úspechu podieľali. Toto ale nie je koniec a stále ostávam pri športe ako člen Výkonného výboru Slovenského olympijského a športového výboru a prezident Slovenskej asociácie olympionikov. Verím, že sa nájdu mladí zjazdári, ktorí pôjdu v mojich šľapajach."

Ocenenia Talent roka získali Oliver Tabačko za 3. miesto na MSJ medzi jazdcami do 18 rokov v zjazdovom lyžovaní v Narviku 2026, Kira Mária Kapustíková za 6. miesto na MSJ v skokoch na lyžiach v Lillehammeri 2026 a prvé body vo Svetovom pohári a Maxim Legnavský za trik switch 18, ktorý skočil ako prvý slovenský freestyle lyžiar v histórii.


Zdroj: SITA.sk - Titul Lyžiar roka 2026 získal skokan na lyžiach Hektor Kapustík © SITA Všetky práva vyhradené.

