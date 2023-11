Vy nie ste Slovenská národná strana, vy ste Slovensko ničiaca strana, skritizovala Remišová národniarov

Obmedzovanie slobody médií

Nikdy médiá nevykázali z vlády

25.11.2023 (SITA.sk) - Aktivizmus je najväčšia skaza žurnalistiky. V relácii RTVS to vyhlásil poslanec a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá SNS ).Regoval tak na tichý protest študentov žurnalistiky, ktorý sa uskutočnil v pondelok 20. novembra pred Úradom vlády SR . Študenti tak reagovali na to, že predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) odmietol komunikovať s vybranými médiami.Budúci novinári považujú kroky vlády za snahu o obmedzovanie slobody médií. Študenti sa vyjadrili, že nechcú pracovať v štáte, ktorý je nepriateľský voči médiám.Michelko sobotu uviedol, že protest študentov bol krajným aktivizmom. Uviedol, že heslá študentov boli nepravdivé. „Fico povedal, že preverí akreditácie. Nepovedal, že s nimi generálne odmieta komunikovať," vyhlásil Michelko a dodal, že nemá rád, keď sú novinári a adepti na novinárov aktivistickí.Poslankyňa Veronika Remišová Za ľudí ) sa vyjadrila, že nezávislá žurnalistika podľa Slovenskej národnej strany sa rovná „pochlebovanie vláde".„Vy nie ste Slovenská národná strana, vy ste Slovensko ničiaca strana, pretože to, čo robíte, je absolútne hrozné," vyhlásila Remišová a uzavrela, že aj napriek tomu, že sa im tiež častokrát nepáčilo, čo o nich médiá hovorili a písali, nikdy by médiá nevykázali z úradu vlády.