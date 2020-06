Výber európskej frakcie je záležitosťou hnutia Sme rodina, Kollárovi do toho nikto nebude „kecať“

Slovensko patrí na Západ

Pozvanie do Ruska by Kollár prijal

Spolupráce Kollárovho hnutie

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár zdôraznil, že je výsostne jeho záležitosťou, akých má zahranično-politických partnerov. Reagoval tým na výhrady časti vládnej koalície, ktoré sa objavili pri skladaní vlády po voľbách.Ako šéf parlamentu by akceptoval pozvanie do Moskvy. Podľa neho je dôležité, „či sa tam podkladáte, robíte onucu alebo tam idete ako hrdý zástupca Slovenskej republiky“.Kollár spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) v máji tohto roku podpísali deklaráciu, ktorou sa prihlásili k pokračovaniu proeurópskeho smerovania Slovenska a k plneniu záväzkov vyplývajúcich z členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO) Na otázku, či nenastane niečo podobné ako v minulosti, keď prezident Andrej Kiska vystupoval v jeden deň v Európskom parlamente a šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) v Moskve v Štátnej dume, odpovedal, že sa to môže stať.„Na tom nie je nič zlé, keď jeden predstaviteľ je v Moskve a druhý v Bruseli. Čo je na tom zlé, že jeden je v Amerike a druhý v Číne? Dôležité je, aby zahraničná politika bola jasná. Ide o to, akým spôsobom vystupujete v ruskej Dume alebo, akým spôsobom vystupujete v Bruseli. To neznamená, že keď vystupujete v Bruseli, budem vám tlieskať, ak pôjdete proti záujmom tohto štátu,“ povedal Kollár.Podľa neho je úplný nezmysel, aby niekto chodil do Moskvy a „pochleboval tam“. Zdôraznil, že Slovensko patrí na Západ, má ukotvenie v Európskej únii (EÚ) a v euroatlantických štruktúrach. Nevidí však dôvod, prečo by ktorýkoľvek predstaviteľ SR nemal letieť do Moskvy.„Samozrejme. Prečo by som tam nemal ísť?“ reagoval na otázku, či by išiel ako šéf parlamentu do Moskvy na pozvanie ruského partnera. Neurobil by tak v prípade, ak by pozvanie prišlo od predstaviteľa, ktorý je na sankčnom zozname EÚ.Pokiaľ ide o pochybnosti o zahranično-politickej orientácii Sme rodina , tie po voľbách vyslovila podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová „To, v akej frakcii som, je výsostne, výsostne záležitosť hnutia Sme rodina a žiadny partner mi do toho kecať nebude. Všetci to vedia a rešpektujú to, lebo to musia rešpektovať. Nikto mi do toho nebude hovoriť, v akej frakcii v Európskom parlamente som. Keby tá frakcia bola nelegálna, nech ju zažalujú a rozpustia,“ povedal Kollár.Dodal, že jemu tiež môže prekážať, keď sú jeho vládni partneri v liberálnych zoskupeniach. „Ale ani by ma nenapadlo ich na to upozorňovať,“ doplnil.V roku 2019 Sme rodina podpísala vstup do hnutia Európa národov a slobody, ktorého ktorého spoluzakladateľom je šéf protiimigračnej talianskej strany Liga Severu Matteo Salvini Na európskej úrovni spolupracuje Kollárovo hnutie tiež s krajne pravicovým francúzskym Národným frontom Marine Le Penovej.