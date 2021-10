Vyberajte letnú brigádu už teraz

Doma alebo v zahraničí?

Krok za krokom až do USA

Začíname v Nashville

Dobré tipy od skúsených

Viac o Southwestern Advantage:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2021 (Webnoviny.sk) -Pokiaľ nechcete v lete predávať zmrzlinu alebo odpratávať špinavé poháre zo stolov na letnej terase, pouvažujte o brigáde, ktorá pre vás bude zážitkom na celý život. Čo tak cesta "za veľkú mláku"? Do zahraničia vycestuje každé leto za prácou niekoľko stoviek slovenských študentov. Posledné letá neboli cestovateľsky až také bohaté kvôli pandémii, ale po zavedení očkovania majú všetci o čosi viac nádeje. "V našej spoločnosti máme momentálne k dispozícii prvých 30 miest na sezónu 2022. Nábor začal v októbri a potrvá až do začiatku apríla, aby bol dostatok času na vybavenie víz," prezrádza Veronika Kuniková, mentorka a vedúca predaja zo spoločnosti Southwestern Advantage. Až do polovice decembra a následne od februára do apríla budú prebiehať pravidelné informačné stretnutia Program Southwestern Advantage je zameraný na predaj vzdelávacích pomôcok americkým domácnostiam. Vybraní študenti majú možnosť získať a rozvíjať svoje obchodné, marketingové a podnikateľské zručnosti prostredníctvom predaja vzdelávacej literatúry. "Nemusia mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s predajom. Úplne postačí, ak sú pracovití, radi sa učia a majú pozitívny prístup," vysvetľuje V. Kuniková. Na úvodnom stretnutí sa kandidáti dozvedia od mentora všetko potrebné cez jeho alebo jej osobné skúsenosti. Nasleduje niekoľko ďalších stretnutí, ktoré zahŕňajú všetko dôležité: ako sa v Southwestren Advantage pracuje, ako to funguje s peniazmi. Mentor zodpovie všetky otázky a vyhodnotí kvalifikáciu študenta. Ak študent splní podmienky a je motivovaný, je mu ponúknuté miesto v programe. Mentor ďalej pokračuje v osobnom trénovaní študenta, aby ho technicky a emocionálne pripravil na leto. Súčasťou ďalšej prípravy na leto sú aj rôzne semináre a tréningy, kde študenti stretnú okrem mentorov aj svojich budúcich letných "parťákov".Na začiatku júna prebieha intenzívny štvordňový tréning v Nashville v štáte Tennessee, kde študenti po prvýkrát okúsia americkú kultúru, letné horúčavy a veľkú dávku inšpirácie a motivácie. Skupiny vytvorené už pred letom vycestujú na miesta, kde budú pracovať počas leta. Vždy je s nimi aj líder skupiny a ďalší mentori, ktorí motivujú, učia a dávajú dobrý príklad novým študentom. Leto je rozdelené do 12 týždňov. Každý týždeň prebiehajú rôzne súťaže a študenti dostávajú ocenenia. "Je to jednoducho čas, keď musia vystúpiť z komfortnej zóny a premeniť svoje vedomosti na prax. Na konci leta môžu byť študenti hrdí na to, čo dokázali," dopĺňa V. Kuniková. Práve koniec leta je určený na "vypnutie" a spoznávanie krajiny. Nastal čas cestovať, obzerať pamiatky, prírodu, fotografovať, vytvoriť si spomienky a oslavovať spolu s novými priateľmi.Hoci je celá príprava na leto v réžii Southwestern Advantage zorganizovaná do najmenších detailov, predsa len sme poprosili Veroniku Kunikovú o pár zaručených tipov. "Naši študenti od nás dostanú okrem poctivého školenia a skúseností od mentorov aj dôkladne pripravený zoznam vecí, ktoré si treba pobaliť na cestu do Ameriky. Určite odporúčame včas si vybaviť napríklad medzinárodný vodičský preukaz," odpovedá. A čo sa týka samotnej prípravy na výberový proces do programu? "Berte ho ako akýkoľvek iný pracovný pohovor. Príďte včas, pripravte si otázky či vypracované zadania, majte otvorenú myseľ a dajte zo seba všetko. Ja študentom hovorím, že to možno nebude priama cesta. Že možno budú pracovať veľa hodín a stretávať sa s odmietnutím. Ale na konci toho všetkého príde odmena v podobe skúseností. Budú ľahšie prekonávať problémy a pomôže im to dosiahnuť svoje sny. A to za to stojí," uzatvára Veronika Kuniková zo Southwestern Advantage.Program Southwestern Advantage ponúka slovenským študentom možnosť stráviť leto v USA, kde majú možnosť získať a rozvíjať svoje obchodné, marketingové a podnikateľské zručnosti prostredníctvom predaja vzdelávacej literatúry. Na základe svojich výsledkov získavajú najlepší študenti aj ďalšie odmeny, v podobe výletov do exotických miest na celom svete. Študenti so skúsenosťami budujú vlastné tímy, ktoré vedú. Mnohí absolventi neskôr získané skúsenosti a vedomosti využívajú v pracovnom či osobnom živote.Pre viac informácií navštívte stránku Southwestern Advantage Informačný servis