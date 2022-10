Výbery Ruska a Bieloruska sa vrátia medzi svetovú elitu, na Slovenky čakajú majstrovstvá v Číne s odmenou

Vedikt neznamená okamžitý návrat

Rozvoj ženského hokeja

1.10.2022 (Webnoviny.sk) - Keď nastane čas na návrat výberov Ruska a Bieloruska do štruktúr súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) , hrať budú v kategóriách podľa zaradenia pred ich vyradením z 28. februára 2022. Také je rozhodnutie delegátov Kongresu IIHF v tureckom Beleku. V praxi to znamená, že medzi mužmi sa reprezentácie Ruska a Bieloruska vrátia medzi svetovú elitu a aby zostal zachovaný počet účastníkov jednotlivých turnajov, prispôsobený bude počet postupujúcich aj zostupujúcich tímov v nižších kategóriách.IIHF tiež uviedla, že definitíva o nasledujúcej sezóne musí padnúť najneskôr do skončenia skupinovej časti majstrovstiev sveta mužov, aby následný kongres mohol schváliť program a zloženie šampionátov pre ďalší ročník."Aby bolo jasné, tento verdikt neindikuje návrat ruských a bieloruských tímov do súťaží IIHF. Kongres len potreboval prijať rozhodnutie o tom, ako bude postupovať v prípade, že sa tak stane. A všetci členovia IIHF poznajú jasné podmienky, ako sa bude postupovať. Rada IIHF bude naďalej monitorovať situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine," povedal prezident federácie Luc Tardif podľa oficiálneho webu IIHF.Kongres IIHF v Turecku tiež prijal dohodu o spolupráci s čínskou stranou, podľa ktorej bude Čína hostiť v rokoch 2023, 2024 a 2025 turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta žien, ak jej hráčky budú súčasťou tejto kategórie. Čínska hokejová asociácia za to zaplatí IIHF kompenzáciu vo výške troch miliónov USD, ktorú strešná organizácia rozdelí medzi účastníkov turnajov. Za štart v Šen-čen v modernej 18-tisícovej hale každá národná federácia získa dotáciu 100-tisíc USD a za apríl 2023 sa uvedené bude týkať aj Slovenska. Okrem domácich Číňaniek sú totiž súčasťou uvedenej kategórie aj Slovenky, Dánky, Nórky, Rakúšanky a Holanďanky."Budeme rozvíjať ženský hokej spoločne a chceme privítať tímy v Číne," povedal v Beleku prezident Čínskej hokejovej asociácie Wang Süan.