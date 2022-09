Mešár dokáže skrývať svoje slabé stránky, v kempe Montrealu Canadiens zatiaľ vyniká

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský útočník Filip Mešár zatiaľ patrí medzi pozitívne prekvapenia v tréningovom kempe tímu zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens . Výkony 18-ročného krídelníka v prípravných zápasoch pred začiatkom sezóny 2022/2023 zaujali aj odborníka Marca Dumonta z portálu Montreal Hockey Now, Mešár je podľa neho jeden z najlepších nováčikov v hlavnom prípravnom kempe."Ak má Mešár nejaké slabé stránky vo svojej hre, odvádza fantastickú prácu v ich skrývaní. Sú obavy v súvislosti s jeho postavou, ale podľa výkonu v ostatnom zápase proti Torontu ani tvrdá hra voči nemu neznižuje počet šancí, ktoré si vytvorí. Keď sa už dostane k puku v útočnom pásme, nestráca čas vymýšľaním, ale hneď sa snaží ohroziť bránku súpera. Ak by Owen Beck nepodával také dobré výkony, Mešár by bol s prehľadom najpôsobivejší útočník spomedzi nováčikov v kempe," napísal Dumont o rodákovi zo Spišskej Belej.Mešára po stredajšom dueli proti Torontu Maple Leafs (0:3) pochválil aj tréner Montrealu Martin St. Louis, mladý Slovák v ňom hral na ľavom krídle tretieho útoku s centrom Beckom. Odchovanec HK Poprad doposiaľ odohral dva prípravné duely, v ktorých nebodoval, ale podľa expertov v nich zaujal viac ako jeho krajan Juraj Slafkovský. Toho si Canadiens vybrali na tohtoročnom drafte nováčikov do NHL z celkového prvého miesta, Mešára si vzali z 26. pozície.