Projekt virtuálnej pokladnice

Prokurátor nemôže podať sťažnosť

28.8.2024 (SITA.sk) - Miroslav Výboh už nie je obvinený z korupcie. Jeho prípad je po novele Trestného zákona premlčaný. Informoval o tom portál Aktuality.sk. s tým, že mu na Špecializovanom trestnom súde zastavili stíhanie. Čeliť mal obžalobe z prečinu prijímania úplatku.Sudca Michal Truban rozhodol, že Výbohov prípad je po trestnej novele premlčaný. Portál ďalej uviedol, že podnikateľ Výboh je priateľom premiéra Roberta Fica Smer-SD ) a prezidenta Petra Pellegriniho a obvinený bol z prijatia úplatku vo výške 150-tisíc eur od IT podnikateľa Michala Suchobu . Peniaze pritom mali byť uložené v krabici od luxusného šampanského.„Výboh mal pomôcť lobovať za Suchobov IT projekt virtuálnej pokladnice. Peniaze vraj mali byť určené pre štátneho tajomníka ministerstva financií . V tom čase túto funkciu zastával Peter Pellegrini. Ten však v minulosti poprel, že by k niečomu takému došlo," pripomenul portál s tým, že svoje obvinenie odmieta aj Výboh a zdržiaval sa v zahraničí, pričom pred slovenským súdom nikdy neskončil.Aktuality.sk pripomenuli, že generálna prokuratúra po účinnosti novely Trestného zákona spísala záväzné usmernenie, ako postupovať v starších kauzách.„Podľa námestníka generálnej prokuratúry ich treba zastaviť podľa nových kratších premlčacích lehôt. Ak sú prípady na súdoch, o zastavení kauzy rozhoduje sudca, no prokurátor už nemôže voči takému rozhodnutiu podať sťažnosť. To sa stalo aj v kauze Výboha," informoval portál s tým, že prokurátor Ondrej Repa potvrdil, že v tejto veci bolo na prokuratúru doručené uznesenie súdu o zastavení trestného stíhania pre jeho premlčanie.„V zmysle aktuálnej platnej, účinnej právnej úpravy, nálezu Ústavného súdu SR k novele zákona c. 40/2024 Z.z., a s poukazom na usmernenie vedenia Generálnej prokuratúry SR , proti uzneseniu sťažnosť podaná nebola," potvrdil Repa.