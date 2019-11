Výbor na kontrolu činnosti VS pre Jaroslava N. bude vo štvrtok

Na archívnej snímke Jaroslav N. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Rokovanie výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS), ktorý sa bude venovať obvineniu Jarolava N. z ohrozovania utajenej skutočnosti, bude vo štvrtok (28. 11.). Potvrdil to predseda výboru Eduard Heger (OĽaNO).uviedol Heger.Podľa vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) mal Jaroslav N. žiadať utajované skutočnosti na ochranu záujmov SR a následne ich vyzradiť ďalším osobám. Konkrétne sa mal niekoho zpýtať otázku súvisiacu s kauzou bývalého dôstojníka ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa. Oznamovateľom je Balciar. Ten podal i ďalšie trestné oznámenie, týkajúce sa podnikania obvineného. Jaroslav N. považuje obvinenia za absurdné a nepodložené. Za Balciarovou aktivitou vidí pomstu za to, že poukazoval na podozrenia týkajúce sa majetku šéfa VS.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) politické zasahovanie odmietol. Téme sa v piatok venovala Bezpečnostná rada SR. Pellegrini po nej nešpecifikoval informácie z rokovania, informoval však, že akonáhle Heger zvolá rokovanie výboru, budú informovaní poslanci tohto výboru. Informáciu dostanú na budúci týždeň aj všetci traja najvyšší ústavní činitelia.