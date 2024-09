Výbor na kontrolu SIS bude po štyroch mesiacoch znovu zasadať, Migaľ chce preniesť kompetencie predsedu na podpredsedu (video)

Voľba podpredsedu výboru a overovateľov

Dohoda opozície

Témy na riešenie

19.9.2024 (SITA.sk) - Parlamentný výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS) bude po približne štyroch mesiacoch opäť zasadať.Ako uviedol novozvolený predseda výboru Samuel Migaľ Hlas-SD ), zasadnutie zvolal na utorok 24. septembra.Kľúčovým bodom programu bude zvolenie podpredsedu výboru a overovateľov.„Buď tam bude mať koalícia svojho nominanta, alebo, ako sme deklarovali, to bude v rukách opozície a tá navrhne svojho kandidáta," povedal Migaľ. Dodal, že svoje kompetencie prenesie na podpredsedu výboru.„Miesto predsedu výboru ostane prázdne a naďalej deklarujeme, že patrí opozícii, ako je to zaužívané v slovenskej parlamentnej praxi," zdôraznil.Migaľ tiež pripomenul, že na začiatku bola dohoda, že predsednícku pozíciu obsadí Milan Majerský KDH , ktorý od tejto možnosti odstúpil.„Je to teraz v rukách Progresívneho Slovenska (PS) a musí sa k tomu postaviť, či nominuje svojho poslanca, ktorý je členom tohto výboru, na post podpredsedu," vysvetlil Migaľ a dodal, že verí v dohodu opozície. Martin Dubéci (PS) uviedol, že ich hnutie trvá na tom, že riadenie tohto výboru prináleží poslankyni Márii Kolíkovej SaS ).„Budeme mať diskusiu vo výbore, ako resp. či existujú aj iné spôsoby, ako to môže prejsť pod opozičnú kontrolu. Diskusia prebehne v utorok 24. septembra, a uvidíme," informoval Dubéci.Migaľ zdôraznil, že jeho postoj je pragmatický a svojho podpredsedníckeho postu v tomto výbore sa vzdal, aby výbor mohol začať fungovať.„Témy na riešenie sú na stole, potrebujeme ich prebrať za zatvorenými dverami na platforme tohto osobitného výboru," dodal Migaľ a zdôraznil, že ak opozícia nominuje predsedu, koalícia nebude mať problém za neho hlasovať.