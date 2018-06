Výbor Nemeckého futbalového zväzu jednohlasne stojí za Löwom

Na snímke tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 30. júna (TASR) - Výbor Nemeckého futbalového zväzu (DFB) jednohlasne podporuje reprezentačného trénera Joachima Löwa napriek tomu, že obhajcovia titulu skončili na MS 2018 v základnej skupine. Kouč si nechal čas na premyslenie svojej budúcnosti.Päťdesiatosemročný Löw má zmluvu do roku 2022. Hlavným trénerom sa stal v roku 2006, pred šampionátom v Rusku doviedol zverencov na každom veľkom turnaji minimálne do semifinále, v roku 2014 k titulu majstrov sveta.uviedol DFB pre agentúru DPA.poznamenal Löw po návrate do Nemecka. S predstaviteľmi zväzu sa stretne na budúci týždeň.