Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV je znepokojený návrhom novely ústavy

Záväzky štátu sa reálne nezmenia

Odporúčajú zachovať súčasný stav

29.5.2025 (SITA.sk) - Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP) pri Slovenskej akadémii vied (SAV) vyjadril znepokojenie nad návrhom novely Ústavy SR, ktorá by obmedzila ústavné ukotvenie prednosti medzinárodného práva i práva Európskej únie (EÚ) pred slovenskými zákonmi. Novela podľa ich názoru predstavuje riziko pre fungovanie právneho systému SR.„Obmedzenie ústavného zakotvenia prednosti medzinárodného práva a práva EÚ by vytvorilo aplikačný chaos v súdnej praxi a výrazne znížilo právnu istotu na Slovensku. To by malo priamy negatívny vplyv na občanov Slovenskej republiky. Súdy by sa ocitli v neistote pri rozhodovaní o kolízií medzi vnútroštátnym právom a medzinárodnými záväzkami, čo by viedlo k nejednotnej aplikácii práva a narušeniu princípu právnej predvídateľnosti,“ vystríhajú členovia výboru vo svojom vyhlásení.Upozornili aj na to, že predmetná novela bola vypracovaná bez odbornej diskusie. Výbor SSMP pri SAV tiež podotkol, že novela reálne nezmení medzinárodnoprávne záväzky SR, tie ostanú zachované v plnom rozsahu a účinnosti. „Návrh novely Ústavy podkopáva integritu medzinárodného práva ako základného právneho rámca medzinárodného spoločenstva a mierového súžitia národov,“ tvrdia.Výbor tiež pripomenul základný princíp medzinárodného práva, podľa ktorého sa štát nemôže dovolávať svojho vnútroštátneho práva ako dôvodu neplnenia svojich medzinárodných záväzkov. Predmetné pravidlo je ukotvené vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve, i v obyčajových normách medzinárodného práva. Ide o jeden zo základných princípov medzinárodného práva.„Ústavná „výhrada“ neplnenia určitých typov záväzkov preto nemá žiadny vplyv na povinnosť ich plnenia z pohľadu medzinárodného práva,“ podotýka výbor s tým, že SR bude mať aj naďalej medzinárodnoprávnu zodpovednosť za všetky svoje záväzky, a to bez ohľadu na vnútroštátne ústavné úpravy.„Výbor SSMP odporúča neprijať relevantnú časť predloženej novely Ústavy vzťahujúcej sa k obmedzeniu prednosti medzinárodného práva a práva Európskej únie, a zachovať súčasné ústavné zakotvenie, ktoré zabezpečuje právnu istotu a rešpektovanie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky,“ uzavreli.Pod vyhlásením sú uvedení členovia a členky Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied, a to Daniel Bednár, Matej Kereš, Peter Klanduch, Milan Kollár, Dagmar Lantajová, Ivan Novotný, profesor Marek Šmid