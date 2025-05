Tomášovi prešiel v parlamente kľúčový zákon, dávky v hmotnej núdzi budú viazané na ochotu pracovať

Odmietnutie práce bude mať dôsledky

Podpora zo strany zamestnávateľov aj obcí

29.5.2025 (SITA.sk) - Národná rada SR vo štvrtok schválila 79 hlasmi koaličných poslancov návrh zákona o službách zamestnanosti, ktorý zahŕňa zámer „Práca namiesto dávok“. Cieľom je motivovať ľudí, ktorí sú schopní pracovať, aby prijali vhodnú pracovnú ponuku zodpovedajúcu ich schopnostiam a podmienkam v regióne. Ak takúto ponuku odmietnu, prídu o dávku v hmotnej núdzi alebo o jej časť.„Na Slovensku začne po rokoch platiť pravidlo, že ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi, resp. mu bude krátená. Netýka sa to ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemôžu pracovať, či už zo zdravotných alebo sociálnych dôvodov,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.Ak si človek nájde prácu a prijme vhodnú pracovnú ponuku, dávka v hmotnej núdzi mu bude ponechaná v plnej výške prvé dva mesiace, ďalšie dva mesiace vo výške 75 %, potom dva mesiace vo výške 50 % a následne 25 %, ako je to doteraz. „Aby sme týchto ľudí motivovali,“ upresnil minister práce Erik Tomáš Zákon prešiel diskusiou na tripartite a podporili ho všetky zamestnávateľské zväzy, Združenie miest a obcí Slovenska aj menšie odbory SOS. „Tento zákon podporuje Združenie miest a obcí Slovenska , podporujú ho aj menšie odbory SOS,“ doplnil Erik Tomáš.Ústavnou väčšinou parlament schválil aj novelu zákona o profesionálnych náhradných rodičoch. Štát po novom poskytne príspevok 5 000 eur na úpravu obydlia pre tých, ktorí sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti. Profesionálni rodičia získajú nárok na prestávku na obnovu kondície – buď jeden deň v mesiaci alebo šesť súvislých hodín v týždni. Novela prináša aj lepšie podmienky vrátane prednostného umiestňovania detí do rodinného prostredia a umožní súbeh materskej dávky s výkonom povolania profesionálneho rodiča.