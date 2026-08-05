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05. augusta 2026
Výbuch auta ťažko zranil šéfa ruského výrobcu dronov, v nemocnici bojuje o život
V priebehu niekoľkých dní ide už o druhý incident, ktorý mohol byť pokusom o atentát na predstaviteľa ruského obranného sektora. Pri explózii auta neďaleko Jekaterinburgu utrpel ťažké zranenia ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - V priebehu niekoľkých dní ide už o druhý incident, ktorý mohol byť pokusom o atentát na predstaviteľa ruského obranného sektora.
Pri explózii auta neďaleko Jekaterinburgu utrpel ťažké zranenia riaditeľ ruskej spoločnosti na výrobu dronov Uraldronzavod, informovali v stredu ruské štátne médiá. V priebehu niekoľkých dní ide už o druhý incident, ktorý mohol byť pokusom o atentát na predstaviteľa ruského obranného sektora.
„Vladimir Tkačuk bol zranený pri výbuchu auta. Je na jednotke intenzívnej starostlivosti vo vážnom stave a lekári bojujú o jeho život,“ citovala štátna agentúra TASS zdroj zo záchranných služieb.
Tridsaťpäťročný Tkačuk je šéfom a zakladateľom spoločnosti Uraldronzavod, ktorá vyrába FPV drony Upyr, ktoré Rusko používa pri bojoch na ukrajinskom fronte. Podľa denníka Kommersant explodovalo jeho auto značky Mercedes v obci Bolšoj Istok neďaleko Jekaterinburgu.
Okolnosti incidentu ani presný čas výbuchu zatiaľ nie sú jasné, ale podľa medializovaných informácií bol pod automobilom umiestnený nástražný výbušný systém. Pri výbuchu údajne zomreli Tkačukov šofér a ochrankár.
Kyjev od začiatku ruskej invázie v roku 2022 uskutočnil viacero útokov na vysokých predstaviteľov ruských ozbrojených síl či obranného priemyslu. Minulý týždeň bol pri streľbe zranený riaditeľ a zakladateľ iného ruského výrobcu dronov, pričom prokuratúra incident označila za „pokus o vraždu“.
Ukrajina sa k najnovšiemu útoku bezprostredne nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch auta ťažko zranil šéfa ruského výrobcu dronov, v nemocnici bojuje o život © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri explózii auta neďaleko Jekaterinburgu utrpel ťažké zranenia riaditeľ ruskej spoločnosti na výrobu dronov Uraldronzavod, informovali v stredu ruské štátne médiá. V priebehu niekoľkých dní ide už o druhý incident, ktorý mohol byť pokusom o atentát na predstaviteľa ruského obranného sektora.
„Vladimir Tkačuk bol zranený pri výbuchu auta. Je na jednotke intenzívnej starostlivosti vo vážnom stave a lekári bojujú o jeho život,“ citovala štátna agentúra TASS zdroj zo záchranných služieb.
Tridsaťpäťročný Tkačuk je šéfom a zakladateľom spoločnosti Uraldronzavod, ktorá vyrába FPV drony Upyr, ktoré Rusko používa pri bojoch na ukrajinskom fronte. Podľa denníka Kommersant explodovalo jeho auto značky Mercedes v obci Bolšoj Istok neďaleko Jekaterinburgu.
Okolnosti incidentu ani presný čas výbuchu zatiaľ nie sú jasné, ale podľa medializovaných informácií bol pod automobilom umiestnený nástražný výbušný systém. Pri výbuchu údajne zomreli Tkačukov šofér a ochrankár.
Vladimir Tkachuk, CEO of Ural Drone Factory and developer of Russia's Upyr FPV drone, was critically wounded in a suspected car bombing near Yekaterinburg.
His driver and bodyguard were killed after an explosive device detonated beneath his vehicle. pic.twitter.com/juOePXFxt3
— Conflict Radar (@Conflict_Radar) August 5, 2026
Kyjev od začiatku ruskej invázie v roku 2022 uskutočnil viacero útokov na vysokých predstaviteľov ruských ozbrojených síl či obranného priemyslu. Minulý týždeň bol pri streľbe zranený riaditeľ a zakladateľ iného ruského výrobcu dronov, pričom prokuratúra incident označila za „pokus o vraždu“.
Ukrajina sa k najnovšiemu útoku bezprostredne nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch auta ťažko zranil šéfa ruského výrobcu dronov, v nemocnici bojuje o život © SITA Všetky práva vyhradené.
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