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05. augusta 2026

Čurillovci podali žalobu na ministra Kaliňáka za výroky o mafii, pridal sa aj Lipšic


Tagy: Bývalý špeciálny prokurátor Čurillovci Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Monitor Súdy

Kaliňák im dával za vinu aj smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského či advokáta Krivočenka. Policajti z tímu okolo Jána ...



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67b5c34a8e390685705255 scaled 1 5.8.2026 (SITA.sk) - Kaliňák im dával za vinu aj smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského či advokáta Krivočenka.


Policajti z tímu okolo Jána Čurillu podali na ministra obrany Roberta Kaliňáka a stranu Smer-SD žalobu na ochranu osobnosti. Ako informoval spravodajský portál 360tka, pridáva sa k nim aj bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Policajti ministra obrany žalujú za jeho výroky z tlačovej konferencie, na ktorej hovoril o čurillovcoch ako o mafii. Za vinu im dával aj smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského či advokáta Krivočenka.

„Milan Lučanský pritom spáchal samovraždu, advokát Ľubomír Krivočenko zomrel vo väzbe na koronavírus. Jeho prípad čurillovci ani nevyšetrovali,“ uviedla 360tka. Doplnila, že za výroky ministra obrany žiada Ján Čurilla náhradu nemajetkovej ujmy 40 000 eur.

„Jeho kolegovia žiadajú každý po 15 000 eur vrátane Daniela Lipšica. Dokopy tak žalujú Roberta Kaliňáka o ospravedlnenie a 130 000 eur v nemajetkovej ujme,“ dodal portál.


Zdroj: SITA.sk - Čurillovci podali žalobu na ministra Kaliňáka za výroky o mafii, pridal sa aj Lipšic © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý špeciálny prokurátor Čurillovci Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Monitor Súdy
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