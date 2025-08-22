|
Piatok 22.8.2025
|
22. augusta 2025
Výbuch bomby v Kolumbii pred vojenskou leteckou školou zabil najmenej päť ľudí
Päť ľudí zahynulo a desiatky utrpeli zranenia, keď vo štvrtok v kolumbijskom meste Cali explodovala bomba pred budovou armády. Podľa polície cieľom útoku bola vojenská letecká škola. Niekoľko budov a školu ...
22.8.2025 (SITA.sk) - Päť ľudí zahynulo a desiatky utrpeli zranenia, keď vo štvrtok v kolumbijskom meste Cali explodovala bomba pred budovou armády. Podľa polície cieľom útoku bola vojenská letecká škola. Niekoľko budov a školu evakuovali.
Starosta mesta Cali Alejandro Eder uviedol, že podľa predbežných správ zomrelo najmenej päť ľudí a 36 bolo zranených. Pre obavy ďalších výbuchov zakázali vstup veľkých nákladných vozidiel do mesta.
Bezprostredne nebolo jasné, kto je za útok zodpovedný, ale regionálna guvernérka Dilian Francisca Toroová ho označila za „teroristický útok“. „Terorizmus nás neporazí,“ vyhlásila. V júni sa kolumbijskí ľavicoví partizáni prihlásili k zodpovednosti za vlnu bombových útokov v Cali a okolí, pri ktorých zahynulo sedem ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch bomby v Kolumbii pred vojenskou leteckou školou zabil najmenej päť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
