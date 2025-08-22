Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tichomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. augusta 2025

USA prestali zdieľať spravodajské informácie súvisiace s rokovaním s Ruskom


Tagy: Mierové rokovania spravodajské informácie vojna na Ukrajine

Riaditeľka americkej Národnej spravodajskej služby Tulsi Gabbardová nariadila zastavenie zdieľania informácií o prebiehajúcich rokovaniach o mieri medzi Ruskom a Ukrajinou aj s najbližšími spojencami USA. Ako ...



Zdieľať
trump_23872 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Riaditeľka americkej Národnej spravodajskej služby Tulsi Gabbardová nariadila zastavenie zdieľania informácií o prebiehajúcich rokovaniach o mieri medzi Ruskom a Ukrajinou aj s najbližšími spojencami USA. Ako referuje web Kyiv Independent, uviedla to televízna stanica CBS News, podľa ktorej tak Gabbardová rozhodla v stredu.


Najbližšími spojencami Washingtonu v oblasti spravodajských služieb sú Kanada, Veľká Británia, Austrália a Nový Zéland, ktoré spolu s USA tvoria takzvanú alianciu Päť očí (Five Eyes).

V ostatných dňoch západní spojenci vrátane členov takzvanej koalície ochotných tlačia na poskytnutie bezpečnostných záruk pre Kyjev s americkou podporou. S výnimkou USA sú všetky krajiny aliancie Päť očí súčasťou 31-člennej koalície ochotných.


Zdroj: SITA.sk - USA prestali zdieľať spravodajské informácie súvisiace s rokovaním s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania spravodajské informácie vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Výbuch bomby v Kolumbii pred vojenskou leteckou školou zabil najmenej päť ľudí

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 