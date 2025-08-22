|
Piatok 22.8.2025
Meniny má Tichomír
|Denník - Správy
22. augusta 2025
USA prestali zdieľať spravodajské informácie súvisiace s rokovaním s Ruskom
Riaditeľka americkej Národnej spravodajskej služby Tulsi Gabbardová nariadila zastavenie zdieľania informácií o prebiehajúcich rokovaniach o mieri medzi Ruskom a Ukrajinou aj s najbližšími spojencami USA. Ako ...
22.8.2025 (SITA.sk) - Riaditeľka americkej Národnej spravodajskej služby Tulsi Gabbardová nariadila zastavenie zdieľania informácií o prebiehajúcich rokovaniach o mieri medzi Ruskom a Ukrajinou aj s najbližšími spojencami USA. Ako referuje web Kyiv Independent, uviedla to televízna stanica CBS News, podľa ktorej tak Gabbardová rozhodla v stredu.
Najbližšími spojencami Washingtonu v oblasti spravodajských služieb sú Kanada, Veľká Británia, Austrália a Nový Zéland, ktoré spolu s USA tvoria takzvanú alianciu Päť očí (Five Eyes).
V ostatných dňoch západní spojenci vrátane členov takzvanej koalície ochotných tlačia na poskytnutie bezpečnostných záruk pre Kyjev s americkou podporou. S výnimkou USA sú všetky krajiny aliancie Päť očí súčasťou 31-člennej koalície ochotných.
Zdroj: SITA.sk - USA prestali zdieľať spravodajské informácie súvisiace s rokovaním s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
