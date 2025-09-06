Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 6.9.2025
 Meniny má Alica
 24hod.sk    Zo zahraničia

06. septembra 2025

Výbuch na hudobnej akcii popálil štyroch ľudí, ženu a dieťa zachraňoval vrtuľník


Štyroch ľudí s popáleninami ošetrili záchranári po tom, ako na hudobnej akcii v českom mestečku Sušice v sobotu v skorých ranných hodinách vybuchla tlaková fľaša od ohrievača vzduchu. Informuje o tom web ...



Zdieľať
gettyimages 2176416093 1 676x451 6.9.2025 (SITA.sk) - Štyroch ľudí s popáleninami ošetrili záchranári po tom, ako na hudobnej akcii v českom mestečku Sušice v sobotu v skorých ranných hodinách vybuchla tlaková fľaša od ohrievača vzduchu. Informuje o tom web TN.cz.


Dnes o 1:22 na tiesňovú linku 155 oznámili výbuch tlakovej fľaše od ohrievača na ostrove Santos v meste Sušice. Vzhľadom na potenciálne väčší počet zranených preklasifikovalo Zdravotnícke operačné stredisko situáciu na hromadné postihnutie osôb," povedala hovorkyňa záchrannej služby Andrea Divišová.

Zasahoval aj vrtuľník


Na miesto vyrazilo niekoľko posádok aj vrtuľník. Zranení mali rôzne stupne popálenín. „Jedného neplnoletého a ženu v strednom veku sme prepravili na špecializované pracovisko v Prahe, dvoch mužov sme odviezli do mesta Klatovy,“ spresnila Divišová.

Policajti v sobotu popoludní zverejnili tlačovú správu, v ktorej popísali, čo sa stalo: „Podľa doteraz zistených skutočností jeden z hostí pomocou horľavej chemikálie rozkladal oheň vo väčšom vonkajšom grile, ktorý sa nachádzal na mieste. Následne nastal výbuch."

Všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti


"Policajti z územného odboru Klatovy vo veci začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti a v súvislosti s týmto prípadom preverujú jednu osobu. V rámci preverovania, ktoré naďalej prebieha, spolupracujú aj s hasiči," uviedla polícia na svojom webe.

Ostrov Santos, na ktorom sa nešťastie odohralo, leží blízko centra mesta Sušice a obklopuje ho rieka Otava a Mlynský potok. Je známy ako miesto kultúrnych podujatí a koncertov. V piatok večer sa tam podľa usporiadateľov konala hudobná akcia.


Zdroj: SITA.sk - Výbuch na hudobnej akcii popálil štyroch ľudí, ženu a dieťa zachraňoval vrtuľník © SITA Všetky práva vyhradené.

