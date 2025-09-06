|
Sobota 6.9.2025
Úvodná strana
06. septembra 2025
Švajčiarsky minister hospodárstva nevzdáva boj za nižšie americké clá, prišiel s novou ponukou
Švajčiarsky minister hospodárstva Guy Parmelin uviedol, že počas svojej návštevy Washingtonu absolvoval „konštruktívne stretnutia“ s vysokými predstaviteľmi USA v ...
6.9.2025 (SITA.sk) - Švajčiarsky minister hospodárstva Guy Parmelin uviedol, že počas svojej návštevy Washingtonu absolvoval „konštruktívne stretnutia“ s vysokými predstaviteľmi USA v snahe riešiť situáciu okolo vysokých dovozných ciel, ktoré uvalil americký prezident Donald Trump. Po návrate z rokovaní Parmelin vyjadril optimizmus a vidí „skutočnú príležitosť“ pre obe krajiny, bližšie detaily však neposkytol.
Trump prekvapil Švajčiarsko oznámením, že od 1. augusta budú švajčiarske tovary zatienené vysokou 39-percentnou sadzbou, čo je jedna z najvyšších ciel, ktoré USA uvalili na desiatky krajín. Švajčiarska prezidentka Karin Keller-Sutter a Parmelin preto začiatkom augusta urýchlene vycestovali do Washingtonu, aby rokovali o zlepšení situácie.
Krátke stretnutie s ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý však nezodpovedá za clá, neprinieslo výrazný posun. Parmelin však na sociálnej sieti uviedol, že rokoval s ministrom obchodu Howardom Lutnickom, ministrom financií Scottom Bessentom a obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom. Švajčiarsko je podľa neho odhodlané prehĺbiť hospodárske partnerstvo s USA.
Švajčiarske médiá uviedli, že ministerstvo hospodárstva neposkytuje podrobnosti o rokovaniach „z taktických dôvodov súvisiacich s vyjednávaním“. Minister zahraničných vecí Ignazio Cassis predtým informoval, že Švajčiarsko predložilo „optimalizovanú ponuku“, ktorú Parmelin prezentoval.
Nová 39 % sadzba ciel je výrazným nárastom oproti pôvodnej 10 % sadzbe, ktorú Trump zaviedol v apríli na dovoz tovarov z celého sveta.
Vysoké clá ohrozujú viaceré sektory švajčiarskej exportne orientovanej ekonomiky. Najmä výrobu hodiniek, priemyselné stroje, ale aj čokoládu a syr. Švajčiarske firmy sa obávajú, že konkurenti z iných bohatých ekonomík budú mať výhodu, keďže Európska únia a Japonsko vyjednali 15-percentné clá a Veľká Británia 10 %.
Bern argumentuje, že USA majú výrazný prebytok v obchode so službami a väčšina amerického priemyselného tovaru vstupuje do Švajčiarska bez ciel. Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti minulý týždeň uviedol, že švajčiarska ekonomika pravdepodobne porastie o 0,8 % v budúcom roku namiesto pôvodne očakávaných 1,2 % „v dôsledku vyšších amerických dovozných ciel," konštatoval.
Predložili optimalizovanú ponuku
Ohrozená je aj výroba hodiniek
