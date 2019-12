VÝBUCH PLYNU V PREŠOVE: Horí 12- poschodová bytovka

Na Mukačevskej ulici v prešove došlo cez obed k výbuchu v 12-poschodovom paneláku. Ten, spolu s požiarom, ktorý zachvátil bytovku zničil niekoľko poschodí. udalosti sledujeme ONLINE.

14:22

Podľa medializovaných informácii má nešťastie 4 obete a viacero zranených



14:20

Najnovšie fotografie z miesta nešťastia



Hasiči momentálne zasahujú pri požiari bytového domu 6. decembra 2019 v Prešove, kde došlo k výbuchu plynu.

Hasiči momentálne zasahujú pri požiari bytového domu 6. decembra 2019 v Prešove, kde došlo k výbuchu plynu. Ako TASR informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) 25 hasičov bolo vyslaných na Mukačevskú ulicu do Prešova, kde došlo k výbuchu plynu. "Plyn mal vybuchnúť v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke pred 12.15 h.

14:07



Autentické video, ktoré zachytáva panelák v plameňoch





13:55

Ozbrojené sily sú pripravené vyčleniť všetky potrebné sily, prostriedky a techniku na pomoc obyvateľom v Prešove. Aktuálne v súčinnosti s hasičským a záchranným zborom a ďalšími záchranárskymi zložkami koordinujú požiadavky. Na miesto smeruje minister obrany SR Peter Gajdoš.





13:53

"Hrozné správy z Prešova. Sme v myšlienkach so všetkými, ktorých sa táto tragédia dotkla," napísalo na sociálnej sieti OĽaNO.



13:50

"Modlime sa za všetkých, ktorých zasiahlo toto hrozné nešťastie. Dúfam, že nenastanú ešte ďalšie škody," napísal na sociálnej sieti europoslanec Ivan Štefanec.



13:42

Mesto Prešov informuje, že rodiny, ktoré sú postihnuté touto tragédiou, majú volajte linku 051/3100 101, na ktorej im budú poskytnuté ďalšie informácie.



13:40

Na miesto udalosti smeruje premiér Peter Pellegrini. Spolu s ministerkou vnútra SR Denisou Sakovou a ministerkou zdravotníctva SR Andreou Kalavskou navštívia zasiahnutú lokalitu a oboznámia sa s priebehom záchranných prác. Zároveň sa stretnú s vedením mesta a krízovým štábom, aby vláda mohla prijať okamžité opatrenia na pomoc postihnutým obyvateľom.



13:34

Primátorka mesta Prešov vyhlásila dnes od 12:35 na území mesta Prešov mimoriadnu situáciu. Aktuálne prebiehajú záchranné práce. Zástupcovia Mestského úradu sú momentálne na mieste a v krátkom čase zasadne krízový štáb.



13:35

Svedkovia na mieste potvrdili, že niekoľko obyvateľov bytovky by sa malo nachádzať na streche budovy. Na miesto smeruje MUSAR (Modul pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí) tím zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline na vyhľadávanie osôb zo závalov, ťažká technika zo Záchranných brigád HaZZ v Humennom a Žiline a štábne vozidlo HaZZ z Košíc.



13.31

"Plyn mal vybuchnúť v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke pred 12.15 h. Podľa ohlasovateľa udalosti by sa na mieste mali nachádzať aj obete, avšak zasahujúci hasiči túto informáciu zatiaľ nepotvrdili," povedala Farkasová. Podľa predbežných informácií malo k výbuchu plynu dôjsť medzi 9. a 12. poschodím, pričom je zrútená konštrukcia schodiska a hrozí celkový kolaps budovy.



13:30

"Na miesto sme vyslali až šesť posádok záchrannej zdravotnej služby, aby pomohli zraneným. Zatiaľ nemáme úplné informácie o ich počte či prípadných obetiach," uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



13:29





13:28

❗️NEPRIBLIŽUJTE SA K PANELÁKU, MÔŽU NASTAŤ ĎALŠIE VÝBUCHY.❗️ Varújú policajti na sociálnej sieti.



13:27

Zábery z miesta výbuchu plynu.



Požiar bytového domu v Prešove, kde došlo k výbuchu plynu.

Požiar bytového domu v Prešove, kde došlo k výbuchu plynu.

Hasiči momentálne zasahujú pri požiari bytového domu v Prešove, kde došlo k výbuchu plynu.

" S ľútosťou môžeme potvrdiť, že najmenej jedna osoba spadla z balkóna," informuje polícia na socálnej sieti.Polícia upozorňuje, že hrozí zrútenie budovy.Na miesto zasahujú hasiči za tiež evakuačný autobus HaZZ.